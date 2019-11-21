Стефанчук вернет деньги за аренду жилья у тещи, но Арахамия против

Первый вицеспикер Руслан Стефанчук намерен вернуть государству все компенсации, которые он получил на аренду жилья. Оно принадлежит матери его жены. Однако Давид Арахамия другого мнения.

Стефанчук делал все законно, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" журналистам 21 ноября во время брифинга.

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Арахамия пояснил, что "там есть личная история".

Но он написал заявление на председателя Верховной Рады, чтобы все его возмещения вернули назад с его зарплаты. Вчера (20 ноября),

– сказал он.

При этом глава фракции добавил, что считает это неправильным, ведь Стефанчук "по закону все делал нормально".

"Он всегда арендовал. Он мог бы сейчас жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Вы бы что-то сказали? Не сказали. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал? Это неправильно с точки зрения этики", – подчеркнул он.

Арахамия заверил, что Стефанчук "очень порядочный, культурный, интеллигентный человек", за которого он готов "биться до последнего".

Знаете, как раньше было? Он бы просто украл 10 миллионов, купил бы особняк в Конче Заспе, и сказал бы: "Мне не нужна зарплата",

– добавил Арахамия.

Председатель фракции считает, что "журналисты делают историю из ничего".

Что не так с компенсацией Стефанчука?

Жилье принадлежит его теще. В декларации Стефанчука за 2018 год указано, что депутат и его семья проживали в квартире площадью 101,8 квадратов, принадлежащей Татьяне Ситарук. Она является матерью жены Стефанчука.

Согласно данным Портала открытых данных Верховной Рады, в октябре 2019 года Стефанчук за аренду жилья получил компенсации в 19,5 тысяч гривен.

Сам Стефанчук так и не ответил, платит ли он за квартиру матери жены. Нардеп отметил, что платит "арендодателю по договору – владельцу квартиры".

За первые месяцы работы Верховной Рады компенсацию за аренду жилья успели взять сразу 120 депутатов. Некоторые из них нуждались взять 20-40 тысяч гривен, несмотря на свои задекларированные миллионы и дорогие иномарки.

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