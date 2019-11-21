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      Стефанчук поверне гроші за оренду житла в тещі, але Арахамія проти

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      Стефанчук поверне гроші за житло, яке орендував у тещі / Колаж 24 каналу

      Перший віцеспікер Руслан Стефанчук має намір повернути державі усі компенсації, які він отримав на оренду житла. Воно належить матері його дружини. Однак Давид Арахамія має іншу думку.

      Стефанчук робив усе законно, про це сказав голова фракції "Слуга народу" журналістам 21 листопада під час брифінгу.

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      Арахамія пояснив, що "там є особиста історія".

      Але він написав заяву на голову Верховної Ради, щоб усі його відшкодування повернули назад із його зарплати. Вчора (20 листопада),
      – сказав він.

      При цьому голова фракції додав, що вважає це неправильним, адже Стефанчук "за законом усе робив нормально".

      "Він завжди орендував. Він міг би зараз жити в готелі "Київ", це було би дорожче. Ви б щось сказали? Не сказали. А зараз його намагаються покарати, за те що він правду написав? Це неправильно з точки зору етики", – наголосив він.

      Арахамія запевнив, що Стефанчук "дуже порядна, культурна, інтелігентна людина", за яку він готовий "битись до останнього".

      Знаєте, як раніше було б? Він би просто вкрав 10 мільйонів, купив би особняк у Кончі Заспі, і сказав би: "Мені не потрібна зарплата", 
      – додав Арахамія.

      Голова фракції вважає, що "журналісти роблять історію з нічого". 

      Що не так із компенсацією Стефанчука?

      Житло належить його тещі. У декларації Стефанчука за 2018 рік зазначено, що депутат та його родина проживали у квартирі площею 101,8 квадратів, що належить Тетяні Ситарук. Вона є матір'ю дружини Стефанчука.

      Згідно з даними Порталу відкритих даних Верховної Ради, у жовтні 2019 року Стефанчук за оренду житла отримав компенсації у 19,5 тисяч гривень.

      Сам Стефанчук так і не відповів, чи платить він за квартиру матері дружини. Нардеп зауважив, що платить "орендодавцю за договором – власнику квартири".

      За перші місяці роботи Верховної Ради компенсацію за оренду житла встигли взяти одразу 120 депутатів. Деякі із них потребували взяти 20-40 тисяч гривень попри свої задекларовані мільйони та дорогі іномарки.

      Маєте знати: Дорогі авто, мільйони та коштовності: які "найбідніші" нардепи взяли компенсацію за житло

      народні депутати компенсація оренда житла статистика інфографіка
      Найбагатші нардепи із компенсацією за оренду житла / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Давид Арахамія Слуга народу Верховна Рада Скандал Руслан Стефанчук
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