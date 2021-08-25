В результате ливневые реки вышли из берегов. Наводнение разрушило по меньшей мере 6 металлических шлюзовых ворот, которые строили именно на случай подъема уровня воды.
Ранее Сильный ветер разрушил часть "стены Трампа" на границе США и Мексики
Шлюзы забило мусором и песком. Больше всего повредило участок между городом Дуглас в штате Аризона и заповедником дикой природы Сан-Бернардино.
Стену валил сильный ветер
В январе 2020 года стена на границе не выдержала непогоды. Она начала валиться из-за сильного ветра.
Мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на прилегающей улице. Унесенные ветром фрагменты вернули на место.
Что известно о стене Трампа
- Трамп пообещал построить стену во время выборов в 2016 году. Демократы выступали против этого.
- Дебаты об источниках финансирования стены привели к прекращению работы правительства США на срок 35 дней.
- Трамп уверял, что сооружение стены на границе с Мексикой – это один из способов борьбы с нелегальной миграцией.