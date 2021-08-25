У результаті злив прилеглі річки вийшли з берегів. Повінь зруйнувала щонайменше 6 металевих шлюзових воріт, які будували саме випадок підйому рівня води.
Раніше Сильний вітер зруйнував частину "стіни Трампа" на кордоні США і Мексики
Шлюзи забило сміттям та піском. Найбільше пошкодило ділянку між містом Дуглас у штаті Арізона та заповідником дикої природи Сан-Бернардіно.
Стіну валив сильний вітер
У січні 2020 року стіна на кордоні не витримала негоди. Вона почала валитись через сильний вітер.
Мексиканська влада швидко зреагувала і перекрила дорожній рух на прилеглій вулиці. Віднесені вітром фрагменти повернули на місце.
Що відомо про стіну Трампа
- Трамп пообіцяв побудувати стіну під час виборів у 2016 році. Демократи виступали проти цього.
- Дебати про джерела фінансування стіни привели до припинення роботи уряду США на термін 35 днів.
- Трамп запевняв, що спорудження стіни на кордоні з Мексикою – це один із способів боротьби з нелегальною міграцією.