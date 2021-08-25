У результаті злив прилеглі річки вийшли з берегів. Повінь зруйнувала щонайменше 6 металевих шлюзових воріт, які будували саме випадок підйому рівня води.

Раніше Сильний вітер зруйнував частину "стіни Трампа" на кордоні США і Мексики

Шлюзи забило сміттям та піском. Найбільше пошкодило ділянку між містом Дуглас у штаті Арізона та заповідником дикої природи Сан-Бернардіно.

Стіну валив сильний вітер

У січні 2020 року стіна на кордоні не витримала негоди. Вона почала валитись через сильний вітер.

Мексиканська влада швидко зреагувала і перекрила дорожній рух на прилеглій вулиці. Віднесені вітром фрагменти повернули на місце.

Що відомо про стіну Трампа