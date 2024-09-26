Комик Стенюк опозорился шуткой о мусульманах: в полиции отреагировали

Стендап-комик Антон Стенюк во время концерта гадко высказался о мусульманах. В полиции пообещали разобраться с ситуацией.

Рефат Чубаров возмутился нелепой шуткой Стенюка, а Дмитрий Лубинец подал заявление в полицию о разжигании религиозной вражды. Но, к сожалению, в полной версии видео значительно больше гадких высказываний, ведь комик вспомнил и индусов, и Крым, и Василия Стуса с Лесей Украинкой. Как сообщает "Интерфакс-Украина", в Национальной полиции Украины дадут правовую квалификацию действиям стендапера.

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Полиция оценит действия Стенюка

Полиция Киева зарегистрировала это событие, которое обнаружили во время мониторинга социальных сетей. После проверки будет дана правовая оценка,

– сообщили в комментарии агентству.

Что предшествовало

Сольный стендап-концерт Стенюка состоялся в марте, а полную, почти часовую, видеозапись выложили в мае на ютуб-канале "Подпольного стендапа". После того, как Рефат Чубаров выложил отрывок видео с "шуткой" о мусульманах, вспыхнул скандал.

Эта война – это просто нонсенс. Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман: я адекватный человек и понимаю, что это сейчас не ко времени. Тем более этим уже занимаются иудеи,

– сказал Стенюк.

Эти слова оскорбили не только мусульманское сообщество, но и семьи погибших военных. После волны возмущения их оперативно вырезали из полной версии видео. Сам комик извинился, мол, будет более взвешенным и надеется на понимание и милосердие.

Жаль, но полная запись содержит еще много низких насмешек. Но люди смеялись во время шуток на религиозную тему, а в комментариях – благодарили за рискованный юмор.