Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов в телемарафоне в среду, 27 мая.

Перезахоронят ли Бандеру в Украине?

Алферов отметил, что это перезахоронение должно иметь большую институциональную способность объединения МИД, УИНП, ОП, Минветеранов, ГНСУ, общин, потомков.

Работа продолжается сразу по многим персон и в контексте законодательства Украины и других государств, и в пересечении границ.

Работа ведется на сегодня по поводу нескольких сотен персон,

– сообщил глава Института нацпамяти.

Семья Бандеры не против его перезахоронения в Украине. В то же время есть предостережения относительно безопасности могилы во время войны.

"Семья не против перезахоронить Бандеру, потому что у него есть потомки. Но в то же время, есть предостережения по поводу того, что идет война, что могила может быть под угрозой, здесь в Украине. Хотя замечу, что в принципе, угроза могилам есть и за рубежом", – отметил Алферов.

Напомним, что в Киев вернули останки лидера ОУН Андрея Мельника и его жены Софии Федак. Перезахоронение прошло 24 мая в Пантеоне выдающихся украинцев.

Пантеон выдающихся украинцев – это инициатива по возвращению в Украину для перезахоронения исторических фигур, которые сыграли выдающуюся роль в создании государства и формировании национального сознания. Украина стремится вернуть их останки из разных стран Америки и Европы.

Также власть уже готовит решение о перезахоронении других исторических фигур, в частности Евгения Коновальца.