Во Львове почтили 117 годовщину со дня рождения Степана Бандеры факельным шествием

В четверг, 1 января, в честь 117-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, председателя Провода ОУН и Героя Украины, во Львове состоялось чествование его памяти. Вече прошло на площади Кропивницкого возле памятника Бандере.

Также прошло факельное шествие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Как во Львове почтили годовщину со дня рождения Бандеры?

Участники акции, собравшись в 14:00, принесли сине-желтые и красно-черные флаги, возложили цветы к памятнику и провели молитву за Украину. В рамках мероприятия вручили областную премию его имени: в номинации "Научно-учебная деятельность" победила Дрогобычская центральная городская библиотека.

Во Львове почтили 117 годовщину со дня рождения Бандеры / Фото Общественное Львов

Это для меня уже традиция – 14 часов, день рождения Степана Бандеры. И я поздравляю всех не с Новым годом, а с днем рождения Степана Андреевича Бандеры,

– рассказал Тарас Назаркив, который уже 17 лет подряд в этот день приходит к памятнику Бандере.

После этого в 17:00 началось факельное шествие от памятника Степану Бандере.

Председатель обособленного подразделения общественной организации "Украинская народная самооборона" Владимир Ферцович отметил, что идея этого шествия заключается в том, что украинские националисты помнят, кто такой Бандера, помнят свою историю и его борьбу в освободительной борьбе.

Цель этого шествия – приобщить больше молодежи, общества к украинскому национализму, потому что в первые дни войны украинские националисты пошли защищать Украину, стали добровольцами. Ферцович отметил, что мы должны помнить нашу культуру и обычаи, не терять нашу идентичность и бороться.

Заметим, что годовщину со дня рождения Бандеры отметили не только во Львове. Памятные мероприятия также состоялись в Ивано-Франковске и на малой родине председателя Провода ОУН в Старом Угринове.

Что стоит знать о Бандере?