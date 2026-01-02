Также прошло факельное шествие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Как во Львове почтили годовщину со дня рождения Бандеры?
Участники акции, собравшись в 14:00, принесли сине-желтые и красно-черные флаги, возложили цветы к памятнику и провели молитву за Украину. В рамках мероприятия вручили областную премию его имени: в номинации "Научно-учебная деятельность" победила Дрогобычская центральная городская библиотека.
Во Львове почтили 117 годовщину со дня рождения Бандеры / Фото Общественное Львов
Это для меня уже традиция – 14 часов, день рождения Степана Бандеры. И я поздравляю всех не с Новым годом, а с днем рождения Степана Андреевича Бандеры,
– рассказал Тарас Назаркив, который уже 17 лет подряд в этот день приходит к памятнику Бандере.
После этого в 17:00 началось факельное шествие от памятника Степану Бандере.
Председатель обособленного подразделения общественной организации "Украинская народная самооборона" Владимир Ферцович отметил, что идея этого шествия заключается в том, что украинские националисты помнят, кто такой Бандера, помнят свою историю и его борьбу в освободительной борьбе.
Цель этого шествия – приобщить больше молодежи, общества к украинскому национализму, потому что в первые дни войны украинские националисты пошли защищать Украину, стали добровольцами. Ферцович отметил, что мы должны помнить нашу культуру и обычаи, не терять нашу идентичность и бороться.
Заметим, что годовщину со дня рождения Бандеры отметили не только во Львове. Памятные мероприятия также состоялись в Ивано-Франковске и на малой родине председателя Провода ОУН в Старом Угринове.
Что стоит знать о Бандере?
Степан Бандера был украинским политическим деятелем, одним из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. После раскола Организации украинских националистов стал председателем Провода ОУН-Б. Как активный деятель УВО и ОУН имеет законодательно определенный статус "Борец за независимость Украины в XX веке".
Бандера отбывал заключение в центральной Берлинской тюрьме. С начала 1942 года по август 1944 года находился в концлагере Заксенхаузен. Председателя Провода ОУН убили 15 октября 1959 года в Мюнхене.
Стоит заметить, что на самом деле он не из Львова. Бандера родился на современной Ивано-Франковщине, но именно львовский Стрый стал для него городом юности. В юные годы он жил на окраине города Стрый, в бывшем пригороде Ланы. Это было в 1919 – 1927 годах. Именно там и открыли в 2010 году Мемориальный музей-усадьбу семьи Бандер.