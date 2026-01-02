Также прошло факельное шествие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Как во Львове почтили годовщину со дня рождения Бандеры?

Участники акции, собравшись в 14:00, принесли сине-желтые и красно-черные флаги, возложили цветы к памятнику и провели молитву за Украину. В рамках мероприятия вручили областную премию его имени: в номинации "Научно-учебная деятельность" победила Дрогобычская центральная городская библиотека.

Во Львове почтили 117 годовщину со дня рождения Бандеры / Фото Общественное Львов

Это для меня уже традиция – 14 часов, день рождения Степана Бандеры. И я поздравляю всех не с Новым годом, а с днем рождения Степана Андреевича Бандеры,

– рассказал Тарас Назаркив, который уже 17 лет подряд в этот день приходит к памятнику Бандере.

После этого в 17:00 началось факельное шествие от памятника Степану Бандере.

Председатель обособленного подразделения общественной организации "Украинская народная самооборона" Владимир Ферцович отметил, что идея этого шествия заключается в том, что украинские националисты помнят, кто такой Бандера, помнят свою историю и его борьбу в освободительной борьбе.

Цель этого шествия – приобщить больше молодежи, общества к украинскому национализму, потому что в первые дни войны украинские националисты пошли защищать Украину, стали добровольцами. Ферцович отметил, что мы должны помнить нашу культуру и обычаи, не терять нашу идентичность и бороться.

Заметим, что годовщину со дня рождения Бандеры отметили не только во Львове. Памятные мероприятия также состоялись в Ивано-Франковске и на малой родине председателя Провода ОУН в Старом Угринове.

Что стоит знать о Бандере?