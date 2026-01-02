Також пройшла смолоскипна хода. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Як у Львові вшанували річницю з дня народження Бандери?
Учасники акції, зібравшись о 14:00, принесли синьо-жовті та червоно-чорні стяги, поклали квіти до пам’ятника та провели молитву за Україну. У межах заходу вручили обласну премію його імені: у номінації "Науково-навчальна діяльність" перемогла Дрогобицька центральна міська бібліотека.
У Львові вшанували 117 річницю з дня народження Бандери / Фото Суспільне Львів
Це для мене вже традиція – 14 година, день народження Степана Бандери. І я вітаю всіх не з Новим роком, а з днем народження Степана Андрійовича Бандери,
– розповів Тарас Назарків, який вже 17 років поспіль у цей день приходить до пам’ятника Бандері.
Після цього о 17:00 розпочалася смолоскипна хода від пам’ятника Степану Бандері.
Голова відокремленого підрозділу громадської організації "Українська народна самооборона" Володимир Ферцович зазначив, що ідея цієї ходи полягає в тому, що українські націоналісти пам'ятають, хто такий Бандера, пам'ятають свою історію і його боротьбу у визвольних змаганнях.
Мета цієї ходи – долучити більше молоді, суспільства до українського націоналізму, тому що в перші дні війни українські націоналісти пішли захищати Україну, стали добровольцями. Ферцович наголосив, що ми повинні пам'ятати нашу культуру та звичаї, не втрачати нашу ідентичність і боротися.
Зауважимо, що річницю з дня народження Бандери відзначили не лише у Львові. Пам'ятні заходи також відбулися в Івано-Франківську та на малій батьківщині голови Проводу ОУН в Старому Угринові.
Що варто знати про Бандеру?
Степан Бандера був українським політичним діячем, одним з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Після розколу Організації українських націоналістів став головою Проводу ОУН-Б. Як активний діяч УВО та ОУН має законодавчо визначений статус "Борець за незалежність України у XX сторіччі".
Бандера відбував ув'язнення у центральній Берлінській в'язниці. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен. Голову Проводу ОУН вбили 15 жовтня 1959 року у Мюнхені.
Варто зауважити, що насправді він не зі Львова. Бандера народився на сучасній Івано-Франківщині, але саме львівський Стрий став для нього містом юності. У юні роки він мешкав на околиці міста Стрий, у колишньому передмісті Лани. Це було у 1919 – 1927 роках. Саме там і відкрили у 2010 році Меморіальний музей-садибу родини Бандер.