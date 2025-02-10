Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как мобилизованный Бильченко получил травмы

27-летнего жителя Львовщины Степана Бильченко, который является работником Национального университета имени Ивана Франко, водители нашли травмированным на окраине Житомира вечером 7 февраля. Начальница группы коммуникации 199-го учебного центра ДШВ Анна Гаврилюк рассказала детали, как травмировался мобилизованный.

Так, в ДШВ сообщили, что в грузовике были и другие мобилизованные. Они не видели, как львовянин выпрыгнул из грузовика. Гаврилюк добавила, что, вероятно, человек выпрыгнул неудачно и после того – исчез в неизвестном направлении.

После того, как машина прибыла на место назначения, было обнаружено, что данный курсант отсутствует – о его СЗЧ доложили. Сам Бильченко отметил, что свой побег планировал, и никто к его избиению не причастен – то есть все травмы, которые у него есть, исключительно из-за его неосторожности,

– отметила Гаврилюк.

Сейчас состояние Степана Бильченко оценивают как стабильно тяжелое. У него диагностировали убойную рану на затылке – открытую черепно-мозговую травму. В то же время руки, ноги, живот, грудная клетка – не травмированы.