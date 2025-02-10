Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Під Житомиром з травмами знайшли лаборанта зі Львова, якого раніше затримав ТЦК: що відомо

Як мобілізований Більченко отримав травми

27-річного жителя Львівщини Степана Більченка, який є працівником Національного університету імені Івана Франка, водії знайшли травмованим на околиці Житомира ввечері 7 лютого. Начальниця групи комунікації 199-го навчального центру ДШВ Анна Гаврилюк розповіла деталі, як травмувався мобілізований.

Так, у ДШВ повідомили, що у вантажівці були й інші мобілізовані. Вони не бачили, як львів'янин вистрибнув з вантажівки. Гаврилюк додала, що, певно, чоловік вистрибнув невдало і після того – зник у невідомому напрямку.

Після того, як машина прибула на місце призначення, було виявлено, що даний курсант відсутній – про його СЗЧ доповіли. Сам Більченко зазначив, що свою втечу планував, і ніхто до його побиття не причетний – тобто всі травми, які в нього є, виключно через його необережність,

– наголосила Гаврилюк.

Наразі стан Степана Більченка оцінюють як стабільно важкий. У нього діагностували забійну рану на потилиці – відкриту черепно-мозкову травму. Водночас руки, ноги, живіт, грудна клітина – не травмовані.