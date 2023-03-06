Ушел на фронт добровольцем: на войне погиб боевой медик со Львовщины Степан Сайко

На войне в Украине погиб боевой медик Степан Сайко. Он спасал жизнь собратьев и положил за наше государство свою.

Об этом сообщили коллеги Степана. Героя похоронили 5 марта.

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Что известно о погибшем воине

Весной 2022 года Степан Сайко пошел добровольцем на фронт, подписав контракт с Вооруженными Силами Украины. Он был боевым медиком и спасал жизнь собратьев.

Склоняем в скорби головы перед светлой памятью Сайко Степана. Он стал примером мужества и героизма, стал новым героем. Светлое воспоминание о медике и воине станет сильнее смерти и останется в памяти тех, кто его знал и любил,

– сказали коллеги защитника.

У Степана остались мать, жена и дети – Галина и Иван. Похоронили героя 5 марта в его родном селе Погорцы на Самборщине.

приносит соболезнования семье и близким погибшего Героя.



Погибший Степан Сайко / фото из соцсетей коллег

В Черниговской области похоронили пограничника Максима Свириденко

Недавно в Черниговской области простились с украинским пограничником Максимом Свириденко. С марта 2022 года он считался пропавшим без вести. 28 февраля 2023 года во время обмена телами подтвердилась его гибель.

На свою последнюю боевую задачу Максим отправился с собратьями 15 марта 2022 года. Тогда пограничники приняли неравное сражение с диверсионными группами врага на окраине Чернигова.

Родные надеялись, что Максим жив, и искали его в списках для обмена пленными. За это время у защитника родилась дочь Вера.