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24 Канал Новости Украины В РДК заявили о "похищении" заместителя командира Каплунова
1 сентября, 13:44
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Обновлено - 13:45, 1 сентября

В РДК заявили о "похищении" заместителя командира Каплунова

Анастасия Колесникова

Неизвестные похитили заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова во дворе его собственного дома. Инцидент произошел несколько дней назад. Местонахождение военного остается неизвестным.

Об этом говорится в заявлении начальника штаба РДК Александра Фортуны.

Что известно о похищении Каплунова?

После того как стало известно об исчезновении Каплунова, представители РДК сразу обратились в ГУР, СБУ и ДБР и сообщили о ситуации.

По их словам, до сих пор нет четкой информации о местонахождении Каплунова и выдвинутых ему обвинениях.

К расследованию, как утверждают в РДК, привлечены омбудсмены, а адвокаты направили соответствующие запросы.

Также в организации подчеркнули, что примерно месяц назад Каплунова наградили, а теперь его задержали.

Начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что подобная ситуация недопустима для правового государства. Он призвал обеспечить законность и не допустить произвола силовых структур.

Если Украина – правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, как, например, Российская Федерация, то подобное просто недопустимо!
– подчеркнул Фортуна.

Напомним, что РДК – Российский добровольческий корпус – это военное подразделение, сформированное в августе 2022 года преимущественно из граждан России, выступивших против режима Владимира Путина и воюющих на стороне Украины. По состоянию на август 2026 года украинская разведка официально подтверждает, что РДК входит в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

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