Речь идет о местном священнике Степане Подольчаке. Он продолжал сопротивляться российским захватчикам во время оккупации.

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В Каланчацкой поселковой военной администрации рассказали журналистам Общественного, что армия России забрала священника из дома 13 февраля.

Степана Ярославовича вытащили из дома босиком, надели мешок на голову. Сегодня, 15 февраля, приехали и взяли женщину, чтобы опознать его,

– рассказали в СВА.

В поселковой военной администрации подчеркнули, что до начала российского вторжения священник проводил службу в поселке Каланчак всегда на украинском языке. И даже после оккупации продолжал это делать.

"Он был патриотом Украины. Несколько раз священника вызывали ФСБ на разговор, требовали перейти в московский патриархат, но он отказался", – отметили в администрации.

Кроме того, там также подчеркнули, что церковь, в которой батюшка проводил службу, продолжают отстраивать исключительно за деньги местных жителей. По словам представителей СВА, Степана Подольчака любили и уважали в Каланчаке.

Он был верен Богу, чистый душой, честный и справедливый. Невозможно поверить и никогда не простим,

– отметили представители СВА.

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