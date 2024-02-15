Речь идет о местном священнике Степане Подольчаке. Он продолжал сопротивляться российским захватчикам во время оккупации.
К теме Ничего святого: россияне убили священника, когда атаковали церковь на Херсонщине
Россияне до смерти замучили священника-украинца
В Каланчацкой поселковой военной администрации рассказали журналистам Общественного, что армия России забрала священника из дома 13 февраля.
Степана Ярославовича вытащили из дома босиком, надели мешок на голову. Сегодня, 15 февраля, приехали и взяли женщину, чтобы опознать его,
– рассказали в СВА.
В поселковой военной администрации подчеркнули, что до начала российского вторжения священник проводил службу в поселке Каланчак всегда на украинском языке. И даже после оккупации продолжал это делать.
"Он был патриотом Украины. Несколько раз священника вызывали ФСБ на разговор, требовали перейти в московский патриархат, но он отказался", – отметили в администрации.
Кроме того, там также подчеркнули, что церковь, в которой батюшка проводил службу, продолжают отстраивать исключительно за деньги местных жителей. По словам представителей СВА, Степана Подольчака любили и уважали в Каланчаке.
Он был верен Богу, чистый душой, честный и справедливый. Невозможно поверить и никогда не простим,
– отметили представители СВА.
Россияне преследуют украинских верующих на ВОТ
- Российские захватчики взялись штурмовать протестантскую церковь "Новое поколение" во временно оккупированном Мелитополе. В то же время верующие этой церкви были подвергнуты жестоким обыскам.
- Старший пастор протестантской церкви Виктор Сергеев рассказал, что с начала оккупации Мелитополя россияне разрушали эту церковь. Кроме того, захватчики также проводили обыски дома у пастора, а все ценные вещи, что попадались им на глаза, похитили.
- Оккупанты также требовали, чтобы пастор заявил, что "Путин наш царь и бог". В конце концов пастор смог выехать из временно оккупированного города.
- Сейчас оккупанты используют помещение храма как "министерство молодежной политики" временно оккупированной Запорожской области. К тому же огромный крест, стоявший на входе в церковь – оккупанты спилили и поставили свой флаг.