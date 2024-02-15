Речь идет о местном священнике Степане Подольчаке. Он продолжал сопротивляться российским захватчикам во время оккупации.

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Россияне до смерти замучили священника-украинца

В Каланчацкой поселковой военной администрации рассказали журналистам Общественного, что армия России забрала священника из дома 13 февраля.

Степана Ярославовича вытащили из дома босиком, надели мешок на голову. Сегодня, 15 февраля, приехали и взяли женщину, чтобы опознать его,
– рассказали в СВА.

В поселковой военной администрации подчеркнули, что до начала российского вторжения священник проводил службу в поселке Каланчак всегда на украинском языке. И даже после оккупации продолжал это делать.

"Он был патриотом Украины. Несколько раз священника вызывали ФСБ на разговор, требовали перейти в московский патриархат, но он отказался", – отметили в администрации.

Кроме того, там также подчеркнули, что церковь, в которой батюшка проводил службу, продолжают отстраивать исключительно за деньги местных жителей. По словам представителей СВА, Степана Подольчака любили и уважали в Каланчаке.

Он был верен Богу, чистый душой, честный и справедливый. Невозможно поверить и никогда не простим,
– отметили представители СВА.

Россияне преследуют украинских верующих на ВОТ

  • Российские захватчики взялись штурмовать протестантскую церковь "Новое поколение" во временно оккупированном Мелитополе. В то же время верующие этой церкви были подвергнуты жестоким обыскам.
  • Старший пастор протестантской церкви Виктор Сергеев рассказал, что с начала оккупации Мелитополя россияне разрушали эту церковь. Кроме того, захватчики также проводили обыски дома у пастора, а все ценные вещи, что попадались им на глаза, похитили.
  • Оккупанты также требовали, чтобы пастор заявил, что "Путин наш царь и бог". В конце концов пастор смог выехать из временно оккупированного города.
  • Сейчас оккупанты используют помещение храма как "министерство молодежной политики" временно оккупированной Запорожской области. К тому же огромный крест, стоявший на входе в церковь – оккупанты спилили и поставили свой флаг.