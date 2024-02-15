Мовиться про місцевого священника Степана Подольчака. Він продовжував чинити опір російським загарбникам під час окупації.
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Росіяни до смерті закатували священника-українця
У Каланчацькій селищній військовій адміністрації розповіли журналістам Суспільного, що армія Росії забрала священника з дому 13 лютого.
Степана Ярославовича витягли з хати босоніж, наділи мішок на голову. Сьогодні, 15 лютого, приїхали та взяли жінку, щоб упізнати його,
– розповіли у СВА.
У селищній військовій адміністрації підкреслили, що до початку російського вторгнення священник проводив службу у селищі Каланчак завжди українською мовою. І навіть після окупації продовжував це робити.
"Він був патріотом України. Кілька разів священника викликали ФСБ на розмову, вимагали перейти до московського патріархату, але він відмовився", – зазначили в адміністрації.
Крім того, там також підкреслили, що церкву, в якій священник проводив службу, продовжують відбудовувати винятково за гроші місцевих жителів. За словами представників СВА, Степана Подольчака любили та поважали у Каланчаку.
Він був вірний Богу, чистий душею, чесний і справедливий. Неможливо повірити та ніколи не пробачимо,
– зазначили представники СВА.
Росіяни переслідують українських вірян на ТОТ
- Російські загарбники взялись штурмувати протестантську церкву "Нове покоління" в тимчасово окупованому Мелітополі. Водночас віряни цієї церкви були піддані жорстоким обшукам.
- Старший пастор протестантської церкви Віктор Сергєєв розповів, що з початку окупації Мелітополя росіяни руйнували цю церкву. Крім того, загарбники також проводили обшуки вдома у пастора, а всі коштовні речі, що потрапляли їм на очі, викрали.
- Окупанти також вимагали, щоб пастор заявив, що "Путін наш цар і бог". Зрештою пастор зміг виїхати з тимчасово окупованого міста.
- Наразі окупанти використовують приміщення храму як "міністерство молодіжної політики" тимчасово окупованої Запорізької області. До того ж величезний хрест, що стояв на вході до церкви – окупанти спиляли й поставили свій прапор.