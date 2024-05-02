Односельчане не оставили своего героя на произвол судьбы. В знак благодарности за службу и защиту страны от оккупантов они решили достроить его дом.

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Боевой путь воина

Степана Коцюбу мобилизовали в его родном Виноградном в мае 2023 года. Работники ТЦК вручили ему повестку возле сельского магазина, с ними он и поехал проходить военно-врачебную комиссию. Служил Степан в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде.

Первое ранение военный получил в июне того же года, после чего продолжил службу. Второе ранение он получил 7 февраля на Купянском направлении. Противник там сосредоточил большое количество личного состава и техники.

Мы держали оборону, а когда нужно было, то выносили ребят с места боя. 7 февраля прилетел снаряд в блиндаж, осколками посекло ноги. Влетело в ноги. На правой ноге мышцу ниже колена разорвало, хорошо, что собратья меня вынесли, помогли. Я тоже не раз выносил раненых и не только,

– рассказывает Степан Коцюба.

Степан потерял обе ноги выше колен, получил сложный перелом левой руки. Осколки попали ему в спину, голову и разорвали внутренние органы. Его физическое и морально-психологическое состояние тогда было тяжелым. Сейчас же Коцюба проходит реабилитацию и ждет протезирование обеих ног и операцию на руке, после чего нужно будет научиться ходить на протезах.

Благодарность и помощь односельчан

Староста Зозулинцев и Виноградного Надежда Мандзюк живет рядом с недостроенным домом, который начали возводить еще родители его отца. Незавершенное строительство разрушалось с каждым годом все больше и больше. Когда староста узнала о тяжелом ранении односельчанина, то решила, что нужно поддержать раненого Степана не только словами.

Мы организовались целым селом. 9 марта все пришли – и начались работы. Выкопали колодец, бросили трубы для питьевой воды, подвели кабель. Здесь абсолютно ничего не было. Я с уверенностью говорю, что мои люди самые лучшие. Ежедневно работают мужчины, они уже почтенного возраста, потому что много ребят на войне,

– говорит Надежда Мандзюк.

В доме уже установили окна, провели электричество и подключают к газу. Одни из дверей в доме купили учителя из Зозулинцев. Кроме того, селяне сделали еще и альтернативное отопление – сделали печь, которая обогревает две комнаты и коридор. Работы, по словам старосты, выполняют за бюджетные деньги и пожертвования. Уже собрали почти 200 тысяч гривен. До возвращения Степана домой планируют сделать дом "под ключ", вместе с мебелью.

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