Односельчани не залишили свого героя напризволяще. На знак вдячності за службу та захист країни від окупантів вони вирішили добудувати його будинок.

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Бойовий шлях воїна

Степана Коцюбу мобілізували в його рідному Виноградині у травні 2023 року. Працівники ТЦК вручили йому повістку біля сільської крамниці, з ними він і поїхав проходити військово-лікарську комісію. Служив Степан у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Перше поранення військовий отримав у червні того самого року, після чого продовжив службу. Друге поранення він отримав 7 лютого на Куп’янському напрямку. Противник там зосередив велику кількість особового складу та техніки.

Ми тримали оборону, а коли потрібно було, то виносили хлопців з місця бою. 7 лютого прилетів снаряд у бліндаж, осколками посікло ноги. Влетіло в ноги. На правій нозі м’яз нижче коліна розірвало, добре, що побратими мене винесли, допомогли. Я теж не раз виносив поранених і не тільки,

– розповідає Степан Коцюба.

Степан втратив обидві ноги вище колін, зазнав складного перелому лівої руки. Осколки влучили йому в спину, голову та розірвали внутрішні органи. Його фізичний і морально-психологічний стан тоді був важким. Зараз же Коцюба проходить реабілітацію та чекає на протезування обох ніг і операцію на руці, після чого потрібно буде навчитися ходити на протезах.

Вдячність та допомога односельчан

Староста Зозулинців і Виноградного Надія Мандзюк живе поруч з недобудованим будинком, який почали зводити ще батьки його батька. Незавершене будівництво руйнувалось з кожним роком дедалі більше. Коли староста дізналась про важке поранення односельця, то вирішила, що потрібно підтримати пораненого Степана не лише словами.

Ми зорганізувалися цілим селом. 9 березня всі прийшли – і почались роботи. Викопали криницю, кинули труби для питної води, підвели кабель. Тут абсолютно нічого не було. Я з упевненістю кажу, що мої люди найкращі. Щодня працюють чоловіки, вони вже поважного віку, бо багато хлопців на війні,

– говорить Надія Мандзюк.

У будинку вже встановили вікна, провели електрику та під'єднують до газу. Одні з дверей в будинку купили вчителі з Зозулинців. Крім того, селяни зробили ще й альтернативне опалення – зробили піч, яка обігріває дві кімнати і коридор. Роботи, за словами старости, виконують за бюджетні гроші та пожертви. Вже зібрали майже 200 тисяч гривень. До повернення Степана додому планують зробити будинок "під ключ", разом з меблями.

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