Это – судилище: Стерненко о допросе в качестве свидетеля предполагаемого организатора покушения
Источник:телеграм Сергея Стерненко
В Приморском суде слушают дело Сергея Стерненко по его самозащите, во время которого погиб нападавший. 9 июля в качестве свидетеля допросили Александра Подобедова.
Сам же Сергей Стерненко называет Подобедова организатором покушения. О ходе заседания суда активист рассказал в своем телеграме.
Кстати Судей Стерненко по "делу о 1 патроне" таки уволили
"Судят меня за то, что я выжил"
Стерненко отмечает: в суде Подобедов путался в показаниях и предоставлял разные данные. К тому же он позволял себе не отвечать на вопросы судьи, хамил и кричал.
Впрочем, как отмечает Стерненко, наиболее вопиющим фактом является то, что его судят, а в качестве свидетеля в суд приводят человека, организовавшего нападение.
При этом подозрение Подобедову никто не дал. А для меня будут требовать от 7 до 15 лет... Это судилище – отвратительный и лицемерный процесс, в котором уроды системы пытаются меня добить, потому что раньше убить не смогли,
– комментирует ситуацию Стерненко.
Дело Стерненко о самозащите: главное
- В 2018 году Стерненко трижды становился жертвой нападений. Последний раз на Стерненко напали ночью 25 мая двое неизвестных. Активист сумел защитить себя и девушку, однако смертельно ранил одного из нападавших. Другому удалось сбежать.
- Убийцей Стерненко называют пророссийские силы: именно такую риторику проталкивали, например, на медведчуковских каналах.
- Суд из-за самообороны Стерненко продолжается, за это время ему несколько раз меняли меры пресечения. В целом в Украине Стерненко стал символом движения "за самозащиту".