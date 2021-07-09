Это – судилище: Стерненко о допросе в качестве свидетеля предполагаемого организатора покушения

В Приморском суде слушают дело Сергея Стерненко по его самозащите, во время которого погиб нападавший. 9 июля в качестве свидетеля допросили Александра Подобедова.

Сам же Сергей Стерненко называет Подобедова организатором покушения. О ходе заседания суда активист рассказал в своем телеграме.

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"Судят меня за то, что я выжил"

Стерненко отмечает: в суде Подобедов путался в показаниях и предоставлял разные данные. К тому же он позволял себе не отвечать на вопросы судьи, хамил и кричал.

Впрочем, как отмечает Стерненко, наиболее вопиющим фактом является то, что его судят, а в качестве свидетеля в суд приводят человека, организовавшего нападение.

При этом подозрение Подобедову никто не дал. А для меня будут требовать от 7 до 15 лет... Это судилище – отвратительный и лицемерный процесс, в котором уроды системы пытаются меня добить, потому что раньше убить не смогли,

– комментирует ситуацию Стерненко.

Дело Стерненко о самозащите: главное