Сам же Сергій Стерненко називає Подобєдова організатором замаху. Про перебіг засідання суду активіст розповів у своєму телеграмі.
До речі Суддів Стерненка у "справі про 1 патрон" таки звільнили
"Судять мене за те, що я вижив"
Стерненко зазначає: у суді Подобєдов плутався у показах та надавав різні дані. До того ж він дозволяв собі не відповідати на запитання судді, грубіянив і кричав.
Втім, як зазначає Стерненко, найбільш кричущим фактом є те, що його судять, а як свідка до суду приводять людину, яка організувала напад.
При цьому підозру Подобєдову ніхто не дав. А для мене будуть вимагати від 7 до 15 років… Це судилище – огидний і лицемірний процес, в якому виродки системи намагаються мене добити, бо раніше вбити не змогли,
– коментує ситуацію Стерненко.
Справа Стерненка про самозахист: головне
- У 2018 році Стерненко тричі ставав жертвою нападів. Востаннє на Стерненка напали уночі проти 25 травня двоє невідомих. Активіст зумів захистити себе і дівчину, однак смертельно поранив одного із нападників. Іншому вдалося втекти.
- Вбивцею Стерненка називають проросійські сили: саме таку риторику проштовхували, наприклад, на медведчуківських каналах.
- Суд через самооборону Стерненка триває, за цей час йому кілька разів змінювали запобіжні заходи. Загалом в Україні Стерненко став символом руху "за самозахист".