Сам же Сергій Стерненко називає Подобєдова організатором замаху. Про перебіг засідання суду активіст розповів у своєму телеграмі.

До речі Суддів Стерненка у "справі про 1 патрон" таки звільнили

"Судять мене за те, що я вижив"

Стерненко зазначає: у суді Подобєдов плутався у показах та надавав різні дані. До того ж він дозволяв собі не відповідати на запитання судді, грубіянив і кричав.

Втім, як зазначає Стерненко, найбільш кричущим фактом є те, що його судять, а як свідка до суду приводять людину, яка організувала напад.

При цьому підозру Подобєдову ніхто не дав. А для мене будуть вимагати від 7 до 15 років… Це судилище – огидний і лицемірний процес, в якому виродки системи намагаються мене добити, бо раніше вбити не змогли,

– коментує ситуацію Стерненко.

Справа Стерненка про самозахист: головне