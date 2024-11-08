Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко. Напомним, на днях Стерненко сообщил, что находится в розыске, а узнал активист об этом из российских СМИ.

Читайте также Стерненко якобы подал в розыск ТЦК: он подозревает месть

Стерненко обвинил Сырского

Сергей Стерненко заявил, что Сырский якобы обиделся на него за требования провести армейскую реформу. Он добавил, что знает точно, когда именно и через кого главнокомандующий ВСУ давал указание о розыске в ТЦК.

Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками,

– написал Стерненко.

По его словам, повестку отправили на адрес в Одессе, по которому Стерненко давно не проживает, хотя он обновил свой киевский адрес. Активист убежден, что это было сделано специально, чтобы он не получил повестку.

Также Стерненко добавил, что с ним никто не связывался по телефону или по почте об объявлении в розыск.

Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну,

– подытожил активист.

К слову, ранее в Одесском ТЦК сделали официальное заявление относительно пребывания Сергея Стерненко в розыске. Там отвергли обвинения, что эти действия были "местью" за его публичную критику.