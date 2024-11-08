Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського активіста та волонтера Сергія Стерненка. Нагадаємо, днями Стерненко повідомив, що перебуває в розшуку, а дізнався активіст про це з російських ЗМІ.

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Стерненко звинуватив Сирського

Сергій Стерненко заявив, що Сирський нібито образився на нього за вимоги провести армійську реформу. Він додав, що знає точно, коли саме та через кого головнокомандувач ЗСУ давав вказівку про розшук у ТЦК.

Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами,

– написав Стерненко.

За його словами, повістку відправили на адресу в Одесі, за якою Стерненко давно не проживає, хоча він оновив свою київську адресу. Активіст переконаний, що це було зроблено спеціально, щоб він не отримав повістку.

Також Стерненко додав, що з ним ніхто не зв'язувався телефоном чи поштою щодо оголошення у розшук.

Пане Сирский, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дріб'язковість точно не допоможуть нам зберегти країну,

– підсумував активіст.

До слова, раніше в Одеському ТЦК зробили офіційну заяву щодо перебування Сергія Стерненка у розшуку. Там відкинули звинувачення, що ці дії були "помстою" за його публічну критику.