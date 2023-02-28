Видео из беспилотника распространил активист Сергей Стерненко. Как украинский дрон буквально кошмарит российских военных, смотрите дальше.

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Стерненко отметил, что это просто FPV-дрон. К тому же, он без боеприпаса.

Наши пилоты также осуществляют и разведку, и улучшают навыки. Ну и россияне авансом обсираются,

– отметил активист.

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Россияне убегают от дрона: смотрите видео

Потери врага по состоянию на утро 28 февраля

Только за минувшие сутки Россия потеряла 550 бойцов. Всего Силы обороны уже уничтожили 149 240 окупантов.

Потери врага в технике:

танков – 3388;

боевых бронированных машин – 6630;

артиллерийских систем – 2383;

РСЗО – 478 (+3);

средства ПВО – 247;

самолетов – 300;

вертолетов – 288;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051;

крылатые ракеты – 873;

корабли /катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5252;

специальная техника – 230.



Статистика потерь России за год полномасштабной войны против Украины/ Инфографика 24 Канала