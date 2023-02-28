Видео из беспилотника распространил активист Сергей Стерненко. Как украинский дрон буквально кошмарит российских военных, смотрите дальше.
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Стерненко отметил, что это просто FPV-дрон. К тому же, он без боеприпаса.
Наши пилоты также осуществляют и разведку, и улучшают навыки. Ну и россияне авансом обсираются,
– отметил активист.
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Россияне убегают от дрона: смотрите видео
Потери врага по состоянию на утро 28 февраля
Только за минувшие сутки Россия потеряла 550 бойцов. Всего Силы обороны уже уничтожили 149 240 окупантов.
Потери врага в технике:
- танков – 3388;
- боевых бронированных машин – 6630;
- артиллерийских систем – 2383;
- РСЗО – 478 (+3);
- средства ПВО – 247;
- самолетов – 300;
- вертолетов – 288;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051;
- крылатые ракеты – 873;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5252;
- специальная техника – 230.
Статистика потерь России за год полномасштабной войны против Украины/ Инфографика 24 Канала