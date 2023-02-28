Відео з безпілотника поширив активіст Сергій Стерненко. Як український дрон буквально-таки кошмарить російських військових, дивіться далі.

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Стерненко зазначив, що це просто FPV-дрон. До того ж він без боєприпасу.

Наші пілоти таким чином також здійснюють і розвідку, і покращують навички. Ну і росіяни авансом обсираються,

– зазначив активіст.

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Росіяни втікають від дрона: дивіться відео

Втрати ворога станом на ранок 28 лютого

Лише за минулу добу Росія втратила 550 бійців. Загалом Сили оборони вже знищили 149 240 окупантів.

Втрати ворога у техніці:

танків – 3388;

бойових броньованих машин – 6630;

артилерійських систем – 2383;

РСЗВ – 478 (+3);

засоби ППО – 247;

літаків – 300;

гелікоптерів – 288;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2051;

крилаті ракети – 873;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5252;

спеціальна техніка – 230.



Статистика втрат Росії за рік повномасштабної війни проти України/ Інфографіка 24 Каналу