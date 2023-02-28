Відео з безпілотника поширив активіст Сергій Стерненко. Як український дрон буквально-таки кошмарить російських військових, дивіться далі.
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Стерненко зазначив, що це просто FPV-дрон. До того ж він без боєприпасу.
Наші пілоти таким чином також здійснюють і розвідку, і покращують навички. Ну і росіяни авансом обсираються,
– зазначив активіст.
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Росіяни втікають від дрона: дивіться відео
Втрати ворога станом на ранок 28 лютого
Лише за минулу добу Росія втратила 550 бійців. Загалом Сили оборони вже знищили 149 240 окупантів.
Втрати ворога у техніці:
- танків – 3388;
- бойових броньованих машин – 6630;
- артилерійських систем – 2383;
- РСЗВ – 478 (+3);
- засоби ППО – 247;
- літаків – 300;
- гелікоптерів – 288;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2051;
- крилаті ракети – 873;
- кораблі /катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5252;
- спеціальна техніка – 230.
Статистика втрат Росії за рік повномасштабної війни проти України/ Інфографіка 24 Каналу