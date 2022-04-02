Стерненко попросил финансовую помощь из-за уничтоженной базы с амуницией

2 апреля 2022 , 20:07
Читати новину українською

Источник:

телеграм Сергея Стерненко

Сергей Стерненко попросил помощи, потому что оккупанты уничтожили базу с амуницией. Она обеспечивала разведку для нашей артиллерии и не только.

К счастью, все живы и здоровы. Однако имущество, экипировка и амуниция уничтожены.

Читайте также Кассетные бомбы в Кривом Роге, чрезвычайное положение после войны: основное за 38 день войны

Стерненко призвал присоединиться к помощи. Активист предоставил карточки друзей, занимающихся обеспечением подразделений:

  • 5375411503287927 – Монобанк, Чирва А.
  • 4627055113070337 – Приват, Осипенко И.

Благодарность вам от меня и от бойцов!
– добавил Стерненко.

Может заинтересовать – ВСУ сбили два российских вертолета Ми-8:

 
Автор: Ольга Музика