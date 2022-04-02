Стерненко попросил финансовую помощь из-за уничтоженной базы с амуницией
2 апреля 2022 , 20:07Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Стерненко
Сергей Стерненко попросил помощи, потому что оккупанты уничтожили базу с амуницией. Она обеспечивала разведку для нашей артиллерии и не только.
К счастью, все живы и здоровы. Однако имущество, экипировка и амуниция уничтожены.
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Стерненко призвал присоединиться к помощи. Активист предоставил карточки друзей, занимающихся обеспечением подразделений:
- 5375411503287927 – Монобанк, Чирва А.
- 4627055113070337 – Приват, Осипенко И.
Благодарность вам от меня и от бойцов!
– добавил Стерненко.