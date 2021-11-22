В стиле похоронного венка: в России к Новому году специфически "украсили" туи

В российском городе Короча местные власти своеобразно украсили туи перед Новым годом. Вечнозеленые стали похожими на погребальные венки.

Фото украшенных специфическим способом туй обнародовали в сети. Местные жители не в восторге от такой идеи.

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Туи украсили в стиле похоронного венка

В городе Короча Белгородской области местные власти украсили перед Новым годом туи на одной из центральных улиц города.

Люди сравнивают украшенные деревья с погребальными венками – такое впечатление создают странные гирлянды и банты, которые вцепились в туи.

В администрации Корочанского района уже отреагировали на отзывы местных жителей и просят людей предлагать, как лучше всего изменить новогоднее оформление.

В России своеобразно украсили туи / Фото с телеграма "Подъем"

Памятник "Аленке постапокалипсиса" в России: что известно

В декабре 2020 года в российском городе Нововоронеж установили памятник Аленке – основательнице города. Однако местным жителям он не очень понравился, люди даже нарекли его "Аленкой постапокалипсиса".

Через несколько дней скульптуру из-за жесткой критики решили демонтировать. Памятник передали главе местного спортивного центра. Он переименовал монумент и заявил, что теперь это оберег от внезапной и насильственной смерти.

Текст сообщения телеграма "Подъем"

В Белгородской области готовятся к Новому году – туи в городе Короча украсили гирляндами и бантами. Правда, жители наряд не оценили, сравнив инсталляцию с похоронным венком.

Администрация Корочанского района уже заявила, что открыта к предложениям горожан по новогоднему оформлению.