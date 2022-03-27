Об этом Андрей Ермак сообщил в эфире американского Fox News.

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Россияне стирают с лица земли Мариуполь и Чернигов. Они не перестанут разрушать наши города. Они будут бить по ним снова и снова, пока Запад не поможет нам защитить небо,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Но добавил, что Украина все еще ждет самолеты. В частности, министры иностранных дел и обороны ясно об этом говорили на встрече с госсекретарем Блинкеном и президентом Байденом.

Также Ермак отметил, что важно понимать, что война идет на всей территории страны. В частности, возле самых границ НАТО.

В НАТО пока не намерены закрывать небо над Украиной

За месяц войны Россия выпустила против украинских городов более тысячи разных ракет и совершила сотни авианалетов. Однако НАТО так и не закрыло небо для Украины, ежедневно погибают сотни мирных жителей.

Стоит отметить, что Литва, Латвия и Эстония поддержали закрытие воздушного пространства над Украиной.

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