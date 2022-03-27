Про це Андрій Єрмак повідомив в ефірі американського Fox News.

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Росіяни стирають з лиця землі Маріуполь та Чернігів. Вони не припинять руйнувати наші міста. Вони битимуть по них знову і знову, доки Захід не поможе нам захистити небо,

– наголосив Андрій Єрмак.

Та додав, що Україна все ще чекає на літаки. Зокрема, міністри закордонних справ та оборони чітко про це говорили на зустрічі з держсекретарем Блінкеном та президентом Байденом.

Також Єрмак зауважив, що важливо розуміти, що війна йде по всій території моєї країни. Зокрема, біля самих кордонів НАТО.

НАТО наразі не має наміру закривати небо над Україною

За місяць війни Росія випустила проти українських міст більше тисячі різних ракет та зробила сотні авіанальотів. Проте НАТО так і не закрило небо для України, через що щодня гинуть сотні мирних мешканців.

Варто зазначити, Литва, Латвія та Естонія підтримали закриття повітряного простору над Україною.

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