6 августа, 16:46
Самолет Виткоффа, вероятно, уже вылетел в США, –СМИ
Основные тезисы
- Самолет Gulfstream, на котором вероятно находится спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вылетел из Москвы после трехчасовой встречи с Путиным.
- Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал встречу "очень полезной и конструктивной", обсуждались украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США.
Самолет Gulfstream, на борту которого, вероятно, может находиться спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вылетел из Москвы. Ранее он провел трехчасовую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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