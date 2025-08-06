Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також У Кремлі завершилася зустріч Путіна та Віткоффа

Авіаційні служби повідомили, що літак Gulfstream, на борту якого, ймовірно, перебуває Віткофф, вже вилетів з Москви.

Перед цим відбулася його п'ята зустріч з Путіним, яка тривала близько трьох годин. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що коли Віткофф зможе доповісти Трампу про деталі своєї розмови із Путіним, тоді Кремль надасть більш детальний коментар з приводу переговорів.

Наразі Ушаков лише обмежився тим, що назвав їх "дуже корисною і конструктивною розмовою" про "українську кризу". Також він заявив про перспективи "можливого розвитку стратегічного співробітництва між Росією і США".