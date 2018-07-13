Стив Дитко – художник с украинскими корнями, который нарисовал Человека-паука

Человека-паука знает весь мир. И сложно сказать, кто из них сейчас более популярен – Спайдермен или же Супермен. Последнего создал Джо Шустер – сын киевлянки. Вы не поверите, но и в сотворца Человека-паука тоже есть украинские корни. И тоже по маминой линии.

Казалось бы, художник Спайдермена должен купаться в лучах славы, книжные полки – ломиться от мемуаров, а Google – предлагать сотни фотографий, где он позирует рядом со своим детищем. Но этого всего нет. Стив Дитко – один из самых загадочных создателей комиксов, который всю жизнь избегал журналистов и оставил для общественности всего три свои фотографии.

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Парень родился в Штатах в бедной семье эмигрантов. Мать-украинка вела домашнее хозяйство, а отец, чех по происхождению, работал столяром. Он был фанатом комиксов, поэтому сын начал листать иллюстрированные страницы, когда еще и читать не умел. Никто не удивился, когда однажды он и сам взял в руки карандаш. А когда подрос, решил учиться у профессионалов. Его наставником стал создатель Бэтмена. В 26 лет его примут на работу, пройдет еще 9, пока в жизни появится Спайдермен.

Человек-паук – супергерой вселенной Marvel

Это было начало 60-х годов, и у сценариста компании Marvel Стэна Ли возникла идея создать комикс о старшекласснике, который после укуса радиоактивного паука превращается в супергероя. Сначала Стэн изложил идею Джеку Кирби, однако тот нарисовал самоуверенного красавца. Автор взамен видел своего Питера Паркера совершенно другим, поэтому обратился к Стиву Дитко. Вот здесь было полное попадание. Стив очень тонко изобразил неуверенного в себе парня, который ничем особенным не отличается и остается без внимания девушек. Это был герой, в котором тысячи ребят в США узнали себя. Поэтому и полюбили.

Питера Паркера полюбили во всем мире

Дитко полностью развил идею Ли. Для начала придумал костюм. Если раньше все только рисовали белье поверх обтягивающего костюма, то здесь были воспроизведены мельчайшие детали. К тому же Стив одел на супергероя маску, полностью закрыв его лицо и глаза. И да, это он придумал, что паутина вылетает из запястий.

Сначала Стэн подробно описывал художнику сценарий, а тот приносил уже нарисованные страницы. Но вскоре Дитко настолько увлекся персонажем, что сценарист только подбрасывал ему небольшие идеи для сюжета. А потом художник и вообще самостоятельно придумывал истории и приносил сценаристу готовые комиксы, где последнему оставалось только вписать диалоги. Стэн признавался, что это ему напоминало кроссворды, где заполняешь словами пустые места.



Спайдермен

Казалось, Стив полностью раскрыл талант сценариста. Он даже придумал нового героя – Доктора Стрэнджа. Это хирург, который попал в аварию и повредил руки, а в поисках исцеления открыл свои мистические свойства.

Творческая карьера складывалась прекрасно, но в Детко разгорелся внутренний конфликт. С одной стороны, его очень раздражала публичность. Даже в те времена он упорно отказывался от интервью. Однажды к ним в офис пришли записать голоса создателей популярных комиксов. Угадайте, чьего голоса вы не услышите?

Стив не рассказывал миру о своих достижениях, но и обижался, когда его называли только художником Спайдермена. Он развил идею, создал визуальный образ и даже полностью придумывал сценарии! Разве после этого его не стоило бы называть творцом?! Что ж, Стэн Ли согласился. И даже написал письмо, в котором указал: "Я всегда считал Стива Детко соавтором Спайдермена". Но и такие слова обидели Стива. Что значит "считал", он был соавтором! Стив решил уйти.



Стив Дитко

Далее он будет работать едва ли не во всех редакциях комиксов и даже в крупнейших конкурентов. Считал, что именно поздние его работы наиболее ценные, но вошел в историю именно благодаря Спайдермену и Доктору Стрtнджу.

В 2007 году журналист BBC попытался найти художника и передать ему слова благодарности от тысяч поклонников и заодно наконец взять интервью. Но и на этот раз медийщиков ждала отказ. Журналисты решили сделать еще одну попытку без камер постучать в дверь и просто пообщаться. Дитко таки впустил их в квартиру на 20 минут, но запретил себя фотографировать или хотя бы рассказать их разговор.

Художник своего добился – сейчас его называют безоговорочным соавтором Спайдермена.