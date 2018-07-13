Стів Дітко – художник з українським корінням, який намалював Людину-павука

Людину-павука знає весь світ. І складно сказати, хто з них зараз більш популярний – Спайдермен чи таки Супермен. Останнього створив Джо Шустер – син киянки. Ви не повірите, але й у співтворця Людини-павука теж є українське коріння. І теж по маминій лінії.

Здавалося б, художник Спайдермена мав би купатись у променях слави, книжкові полиці – ломитись від мемуарів, а Google – пропонувати сотні фотографій, де він позує поруч зі своїм дітищем. Але цього всього немає. Стів Дітко – один із найзагадковіших творців коміксів, який усе життя уникав журналістів та залишив для громадськості всього три свої світлини.

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Хлопець народився у Штатах у бідній сім'ї емігрантів. Мати-українка вела домашнє господарство, а батько, чех за походженням, працював столяром. Він був фанатом коміксів, тож син почав гортати ілюстровані сторінки, коли ще й читати не вмів. Ніхто й не здивувався, коли одного дня він і сам взяв до рук олівець. А коли підріс, вирішив учитись у професіоналів. Його наставником став творець Бетмена. У 26 років його приймуть на роботу, мине ще 9, доки в житті з'явиться Спайдермен.



Людина-павук – супергерой всесвіту Marvel

Це був початок 60-х років, і у сценариста компанії Marvel Стена Лі виникла ідея створити комікс про старшокласника, який після укусу радіоактивного павука перетворюється на супергероя. Спочатку Стен виклав ідею Джеку Кербі, однак той намалював самовпевненого красеня. Автор натомість бачив свого Пітера Паркера геть іншим, тож звернувся до Стіва Дітко. Ось тут було повне попадання. Стів дуже тонко зобразив невпевненого в собі хлопчину, який нічим особливим не вирізняється та залишається поза увагою дівчат. Це був герой, у якому тисячі хлопців у США впізнали себе. Тому й полюбили.



Пітера Паркера полюбили у всьому світі

Дітко цілковито розвинув ідею Лі. Для початку придумав костюм. Якщо раніше всі тільки малювали білизну поверх костюма, який обтягує, то тут були відтворені найменші деталі. До того ж Стів одягнув на супергероя маску, повністю закривши його обличчя та очі. І так, це він придумав, що павутина вилітає із зап'ясть.

Спочатку Стен детально описував художнику сценарій, а той приносив уже намальовані сторінки. Але незабаром Дітко настільки захопився персонажем, що сценарист лише підкидав йому невеличкі ідеї для сюжету. А потім художник й узагалі самостійно вигадував історії і приносив сценаристу готові комікси, де останньому залишалося тільки вписати діалоги. Стен зізнавався, що це йому нагадувало кросворди, де заповнюєш словами пусті місця.



Спайдермен

Здавалося, Стів повністю розкрив талант сценариста. Він навіть придумав нового героя – Доктора Стренджа. Це хірург, який потрапив у аварію та пошкодив руки, а, шукаючи зцілення, відкрив свої містичні властивості.

Творча кар'єра складалася чудово, але в Дітка розгорівся внутрішній конфлікт. З одного боку, його страшенно дратувала публічність. Навіть у ті часи він вперто відмовлявся від інтерв'ю. Якось до них в офіс прийшли записати голоси творців популярних коміксів. Вгадайте, чийого голосу ви не почуєте?

Стів не розповідав світу про свої здобутки, але й ображався, коли його називали тільки художником Спайдермена. Він же розвинув ідею, створив візуальний образ та навіть повністю вигадував сценарії! То хіба після цього його не варто було б називати співтворцем?! Що ж, Стен Лі погодився. І навіть написав листа, де зазначив: "Я завжди вважав Стіва Дітка співтворцем Спайдермена". Але й такі слова образили Стіва. Що означає "вважав", він був співтворцем! Стів вирішив піти.



Стів Дітко

Далі він працюватиме чи не у всіх редакціях коміксів і навіть у найбільших конкурентів. Вважав, що якраз пізні його роботи найбільш цінні, але увійшов в історію саме завдяки Спайдермену та Докторові Стрtнджу.

У 2007 році журналіст BBC спробував віднайти митця і передати йому слова вдячності від тисяч шанувальників і заразом нарешті взяти інтерв'ю. Але й цього разу медійників чекала відмова. Журналісти вирішили зробити ще одну спробу: без камер постукати у двері і просто поспілкуватись. Дітко таки впустив їх до квартири на 20 хвилин, але заборонив себе фотографувати чи хоча б переповісти їхню розмову.

Художник свого таки домігся – зараз його називають беззаперечним співтворцем Спайдермена.