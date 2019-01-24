Стэтхем и Джобс: в соцсетях фантазируют, кто еще поддерживает Тимошенко, кроме Коэльо
Пользователи социальных сетей живо отреагировали на историю с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и бразильским писателем Пауло Коэльо. В частности, по сети распространяются мемы после того, как писатель открестился от любых связей с политиком.
24 канал сообщал, что Коэльо был изрядно удивлен фильмом, в котором он якобы выражает поддержку кандидатуре Тимошенко. Этот фильм показали 22 января на съезде "Батькивщины". Писатель после такого известия заявил, что нигде не снимался и ничего такого не записывал.
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Так, интернет-юзеры распространяют карикатуры, в которых говорится о том, что "Баба Юля снимает сглаз и вешает на уши". А еще появились стихи к этой теме на мотив известной песни российского шансона "Мурка", в которых это название заменили на "Юльку".
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