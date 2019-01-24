Стэтхем и Джобс: в соцсетях фантазируют, кто еще поддерживает Тимошенко, кроме Коэльо

Пользователи социальных сетей живо отреагировали на историю с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и бразильским писателем Пауло Коэльо. В частности, по сети распространяются мемы после того, как писатель открестился от любых связей с политиком.

24 канал сообщал, что Коэльо был изрядно удивлен фильмом, в котором он якобы выражает поддержку кандидатуре Тимошенко. Этот фильм показали 22 января на съезде "Батькивщины". Писатель после такого известия заявил, что нигде не снимался и ничего такого не записывал.

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Так, интернет-юзеры распространяют карикатуры, в которых говорится о том, что "Баба Юля снимает сглаз и вешает на уши". А еще появились стихи к этой теме на мотив известной песни российского шансона "Мурка", в которых это название заменили на "Юльку".



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Фантазии интернет-юзеров о том, какой вид могла бы иметь книга Коэльо

Володимир Саркісян

Чарльз Спенсер Диккенс Чаплин выступил в поддержку #тимошенко.

Об этом он заявил в интервью агенству "Ассошиэйтед Пресс Эни Кей".

На вопрос журналиста, откуда ему известна Юлия Владимировна, знаменитость не задумываясь хором ответила: "Прочитали у Коэльо" — Мантелепа (@WilnoLwiw) 23 января 2019 г.

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Пауло Коэльо обнаружил, что он у себя в постели превратился в Юлию Тимошенко. — ???? ??????? (@donbassvoice) 23 января 2019 г.