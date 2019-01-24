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      Стэтхем и Джобс: в соцсетях фантазируют, кто еще поддерживает Тимошенко, кроме Коэльо

      61 Читати новину українською
      Мемы и карикатуры о Тимошенко и Коэльо
      Мемы и карикатуры о Тимошенко и Коэльо / Twitter-пользователь @Thi1teenth

      Пользователи социальных сетей живо отреагировали на историю с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и бразильским писателем Пауло Коэльо. В частности, по сети распространяются мемы после того, как писатель открестился от любых связей с политиком.

      24 канал сообщал, что Коэльо был изрядно удивлен фильмом, в котором он якобы выражает поддержку кандидатуре Тимошенко. Этот фильм показали 22 января на съезде "Батькивщины". Писатель после такого известия заявил, что нигде не снимался и ничего такого не записывал.

      Читайте также: На съезде партии "Батькивщина" людей заставляли аплодировать: видео

      Так, интернет-юзеры распространяют карикатуры, в которых говорится о том, что "Баба Юля снимает сглаз и вешает на уши". А еще появились стихи к этой теме на мотив известной песни российского шансона "Мурка", в которых это название заменили на "Юльку".

      меми Тмошенко Коельйо Джобс
      В сети придумали "цитату" Джобса в поддержку Тимошенко

      Тимошенко Коельйо меми карикатури
      Поддержку Тимошенко "выражал" даже Александр Третий​


      Тимошенко Коельйо меми карикатури
      Фантазии интернет-юзеров о том, какой вид могла бы иметь книга Коэльо

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Мемы Курьезные новости Юлия Тимошенко ВО Батьківщина Карикатура
      Источник: 24 канал
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