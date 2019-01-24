Стейтем та Джобс: у соцмережах фантазують, хто ще підтримує Тимошенко, крім Коельйо

Користувачі соціальних мереж жваво зреагували на історію з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та бразильським письменником Пауло Коельйо. Зокрема, мережею ширяться меми після того, як письменник відхрестився від будь-яких зв’язків із політиком.

24 канал повідомляв, що Коельйо неабияк був здивований фільмом, у якому він нібито висловлює підтримку кандидатурі Тимошенко. Цей фільм показали 22 січня на з’їзді "Батьківщини". Письменник після такої звістки заявив, що ніде не знімався і нічого такого не записував.

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Так, інтернет-юзери поширюють карикатури, у яких мовиться про те, що "Баба Юля знімає вроки і вішає на вуха". А ще з’явилися вірші до цієї теми на мотив відомої пісні російського шансону "Мурка", в яких цю назву замінили на "Юльку".



У мережі вигадали "цитату" Джобса на підтримку Тимошенко



Підтримку Тимошенко "висловлював" навіть Олександр третій



Фантазії інтернет-юзерів про те, який вигляд могла б мати книга Коельйо

Володимир Саркісян

Чарльз Спенсер Диккенс Чаплин выступил в поддержку #тимошенко.

Об этом он заявил в интервью агенству "Ассошиэйтед Пресс Эни Кей".

На вопрос журналиста, откуда ему известна Юлия Владимировна, знаменитость не задумываясь хором ответила: "Прочитали у Коэльо"

— Мантелепа (@WilnoLwiw) 23 января 2019 г.

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Пауло Коэльо обнаружил, что он у себя в постели превратился в Юлию Тимошенко. — ???? ??????? (@donbassvoice) 23 января 2019 г.