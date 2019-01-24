Стейтем та Джобс: у соцмережах фантазують, хто ще підтримує Тимошенко, крім Коельйо
Користувачі соціальних мереж жваво зреагували на історію з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та бразильським письменником Пауло Коельйо. Зокрема, мережею ширяться меми після того, як письменник відхрестився від будь-яких зв’язків із політиком.
24 канал повідомляв, що Коельйо неабияк був здивований фільмом, у якому він нібито висловлює підтримку кандидатурі Тимошенко. Цей фільм показали 22 січня на з’їзді "Батьківщини". Письменник після такої звістки заявив, що ніде не знімався і нічого такого не записував.
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Так, інтернет-юзери поширюють карикатури, у яких мовиться про те, що "Баба Юля знімає вроки і вішає на вуха". А ще з’явилися вірші до цієї теми на мотив відомої пісні російського шансону "Мурка", в яких цю назву замінили на "Юльку".
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