Сто украинцев застряли на Шри-Ланке: что говорят в МИД

Около 105 украинских туристов застряли на Шри-Ланке, где проводили свой отдых. В Министерстве иностранных дел объясняют: все из-за местной власти, которая полностью закрыла авиасообщение.

Сотрудники посольства пока не могут добраться туда, а одному дипломату отказали в визе, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

К слову Более 100 украинцев застряли на Шри-Ланке: видео и детали

Власти Шри-Ланки объяснила это форс-мажорными обстоятельствами. Поэтому посольство обратилось к украинской общине в этой стране, которая помогает воплотить практические решения для возврата наших домой,

– рассказал глава МИД.

Между тем Министерство иностранных дел находится на постоянном контакте с туроператорами Travel Professional Group и Join UP.

Авиакомпания Air Arabia подтвердила готовность выполнить запланированные ранее дополнительные рейсы для граждан Украины 18, 20 и 21 марта. Она должна доставить украинцев в ОАЭ. Оттуда в Украину их повезет авиакомпания Flydubai, которая уже получила разрешение на прилет.

"МИД Украины, посольство в Индии, Министерство инфраструктуры, Государственное агентство Украины по туризму и курортам и туроператоры Украины активно работают с этой авиакомпанией, чтобы запланированный перелет все-таки состоялся", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Важно Зеленский обратился к украинцам, которые сейчас находятся за рубежом: главное

Он заверил, что МИД точно вернет украинцев домой. Впрочем попросил дать на это немного больше времени, мол, дипломаты делают все, что в их силах.

Пожалуйста, не ищите самостоятельно обходные пути через третьи страны, в которых вы можете застрять еще на дольше. Убедитесь, что вы прислали свои контакты и информацию о своем месте пребывания в посольство Украины в Индии и зарегистрировались в системе ДРУГ. Мы вас вытащим,

– заверил глава МИД.

В чем проблема с украинцами на Шри-Ланке?

Сотня украинцев, застрявших на Шри-Ланке, были уведомлены туроператором, которые смогут без проблем вернуться в Украину. То, что они не могут вылететь с острова, выяснилось уже в аэропорту.



Тогда украинские туристы не могли связаться с украинским посольством. Важной проблемой является, что Украина не имеет своего посольства на острове, а делами Украины и украинцев на Шри-Ланке занимается посольство в Индии.