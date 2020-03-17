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      Сотня українців застрягла на Шрі-Ланці: що кажуть у МЗС

      - Читать новость на русском
      Кулеба пообіцяв, що українці, які застрягли на Шрі-Ланці, повернуться додому / uatv.ua

      Близько 105 українських туристів застрягли на Шрі-Ланці, де проводили свій відпочинок. У Міністерстві закордонних справ пояснюють: усе через місцеву владу, яка повністю закрила авіасполучення.

      Співробітники посольства наразі не можуть дістатися туди, а одному дипломату навіть відмовили у візі, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

      До слова Понад 100 українців застрягли на Шрі-Ланці: відео і деталі 

      Влада Шрі-Ланки пояснила це форс-мажорними обставинами. Тому посольство звернулося до української громади у цій країні, яка допомагає втілити практичні рішення для повернення наших додому,
      – розповів глава МЗС.

      Тим часом Міністерство закордонних справ перебуває на постійному контакті з туроператорами Travel Professional Group та Join UP. 

      Авіакомпанія Air Arabia підтвердила готовність виконати заплановані раніше додаткові рейси для громадян України 18, 20 та 21 березня. Вона має доправити українців до ОАЕ. Звідти до України їх повезе авіакомпанія Flydubai, яка вже отримала дозвіл на приліт.

      "МЗС України, посольство в Індії, Міністерство інфраструктури, Державне агентство України з туризму та курортів і туроператори України активно працюють з цією авіакомпанією, щоб запланований переліт все-таки відбувся", – розповів Дмитро Кулеба.

      Важливо Зеленський звернувся до українців, які зараз перебувають за кордоном: головне

      Він запевнив, що МЗС точно поверне українців додому. Втім попросив дати на це трохи більше часу, мовляв, дипломати роблять усе, що в їхніх силах.

      Будь ласка, не шукайте самостійно обхідні шляхи через треті країни, у яких ви можете застрягнути ще на довше. Переконайтесь, що ви надіслали свої контакти та інформацію про своє місце перебування до посольства України в Індії та зареєструвались в системі ДРУГ. Ми вас витягнемо,
      – запевнив глава МЗС.

      У чому проблема з українцями на Шрі-Ланці?Сотня українців, які застрягли на Шрі-Ланці, були повідомлені туроператором, що зможуть без проблем повернутися до України. Те, що вони не можуть вилетіти з острова, з'ясувалося вже в аеропорту.

      Тоді українські туристи не могли зв'язатися і з українським посольством. Важливою проблемою є, що Україна не має свого посольства на острові, а справами України і українців на Шрі-Ланці займається посольство в Індії.

       

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      17 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: МЗС України Дмитро Кулеба – новини Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Українські туристи застрягли за кордоном Новини України Новини політики
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