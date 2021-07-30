Стоимость электроэнергии для населения не будут повышать, – СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 30 июля рассмотрели вопрос энергорынка. В частности подчеркнули, что стоимость электроэнергии для населения не будут повышать.

Координационный орган решил, что цены на электроэнергию для уязвимых слоев Украины не могут поднимать. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Для уязвимых слоев населения не должна повышаться стоимость электрической энергии...Такое решение на СНБО было принято,

– подчеркнул Данилов.

Есть монополизация энергорынка

Энергорынок в Украине находится под контролем нескольких людей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Данилов назвал Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Геннадия Боголюбова, Константина Григоришина, Вадима Новинского, братьев Суркисов, Михаила Воеводина. Они владеют распределительной сетью.

СНБО рассматривает вариант временных администраций на предприятиях, если будет угроза для нацбезопасности. Например, рост тарифов и попытки организовать "тарифный майдан".

"Не позволим никому манипулировать тарифами... как некоторые надеется", – отметил Данилов.

Заметим, политик не рассказал о том, будут ли повышать цены на отопление.

Недавно правительство продлило действие постановления о специальных обязанностях участников рынка электроэнергии. До 31 августа будет действовать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривны за киловатт-час . Кабмин продолжает действие ПСО с апреля.

Смотрите видео брифинга Данилова: