Координаційний орган вирішив, що ціни на електроенергію для вразливих верств України не можуть підіймати. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

До речі РНБО провела виїзне засідання: що вирішили

Для уразливих верств населення не має підвищуватись вартість електричної енергії...Таке рішення на РНБО було прийнято,

– наголосив Данілов.

До слова, чиновник зазначив, що це було одне з найскладніших питань засідання.

Монополізація енергоринку

Енергоринок в Україні перебуває під контролем декількох людей. Данілов назвав Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа, Геннадія Боголюбова, Костянтина Григоришина, Вадима Новинського, братів Суркісів, Михайла Воєводіна. Вони володіють розподільчою мережею.

РНБО розглядає варіант тимчасових адміністрацій на підприємствах, якщо буде загроза для нацбезпеки. Наприклад, зростання тарифів та спроби організувати "тарифний майдан".

"Не дозволимо нікому маніпулювати тарифами...як дехто сподівається", – зазначив Данілов.

Зауважимо, політик не розповів про те, чи підвищуватимуть ціни на опалення.