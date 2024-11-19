Безумная стоимость: какова ситуация с недвижимостью в оккупированном Мариуполе и кто скупает там жилье

Мариуполь – единственный город на контролируемой Россией территории, где сегодня предусмотрена льготная ипотека на жилье, которая компенсируется российским банком. Кредит для ипотеки всего 2%, в то время как на территории России – 27%.

Из-за этого количество россиян в Мариуполе растет. Об этом в эфире 24 Канала в очередной раз подчеркнул советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что таким образом оккупационная власть побуждает россиян заселять Мариуполь.

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Кто скупает жилье в Мариуполе

В центральной части города оккупанты сносят некоторые здания, вероятнее, чтобы начать там возводить очередное ипотечное жилье или торговый комплекс.

В Мариуполе довольно высокий спрос на ипотечное жилье. На вторичном рынке тоже бешеная стоимость квартир. Я давно не помню таких цен. Стоимость жилья продолжает расти. Сюда приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, скупают здесь жилье в ипотеку (2%),

– рассказал Андрющенко.

По словам советника городского головы Мариуполя, оккупационная власть предлагает тем россиянам, которые приехали в город, работу, в первую очередь в сфере строительства. Зарплаты от 170 до 200 тысяч рублей.

"Этого хватает, чтобы платить ипотеку, неплохо жить и выбрать себе квартиру, где захочется, хоть в центральных районах, хоть в новостройках, строительство части из которых уже завершено. Последние сдали в Приморском районе, по бульвару Хмельницкого. По улице Куприна 65/67 тоже начинается ипотечное строительство", – озвучил Андрющенко.

Стоимость квартир в Мариуполе

На сайте "Авито", который является очень популярным в России, появились объявления о продаже квартир в многоэтажке, которую возвели на месте, где когда-то был расположен дом с часами, который оккупанты снесли, это была историческая достопримечательность города.

Стоимость однокомнатной квартиры здесь стоит 8,3 миллиона рублей (более 4 миллионов гривен). Подобные цены и в новостройках в Приморском районе. Сейчас это самая высокая цена на квартиры в городе.

"Авито" – это сайт для перепродажи. Эти квартиры зарезервировали, не заплатив за них ни копейки, приближенные люди к фирме "РосКапСтрой", которая занимается строительством в Мариуполе. И вот начали уже выставлять их на продажу. Официальная стоимость жилья в этом доме ниже, ориентировочно 6 миллионов рублей,

– объяснил Андрющенко.

Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя спрогнозировал, что в случае, если город в 2025 году будет оставаться оккупированным, а строительство здесь продолжится такими же темпами, как сейчас, то количество россиян в городе может увеличиться на 50 – 70 тысяч.

Он также отметил, что до оккупации в Мариуполе преимущественно можно было увидеть 1-этажные или 4-этажные дома. Сейчас оккупанты строят в городе "муравейники" на 9 и более этажей, что не соответствует архитектурному стилю Мариуполя.