Через це кількість росіян в Маріуполі зростає. Про це в етері 24 Каналу вкотре наголосив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що в такий спосіб окупаційна влада спонукає росіян заселяти Маріуполь.

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Хто скуповує житло в Маріуполі

В центральній частині міста окупанти зносять деякі будівлі, ймовірніше, аби розпочати там зводити чергове іпотечне житло або торгівельний комплекс.

В Маріуполі доволі високий попит на іпотечне житло. На вторинному ринку теж шалена вартість квартир. Я давно не пам'ятаю таких цін. Вартість житла продовжує зростати. Сюди приїжджають жителі Москви, Санкт-Петербургу, скуповують тут житло в іпотеку (2%),

– розповів Андрющенко.

Зі слів радника міського голови Маріуполя, окупаційна влада пропонує тим росіянам, які приїхали в місто, роботу, першочергово у сфері будівництва. Зарплати від 170 до 200 тисяч рублів.

"Цього вистачає, аби сплачувати іпотеку, непогано жити й обрати собі квартиру, де заманеться, хоч в центральних районах, хоч в новобудовах, будівництво частини з яких вже завершено. Останні здали в Приморському районі, по бульвару Хмельницького. По вулиці Купріна 65/67 теж розпочинається іпотечне будівництво", – озвучив Андрющенко.

Вартість квартир в Маріуполі

На сайті "Авіто", який є дуже популярним в Росії, з'явилися оголошення про продаж квартир в багатоповерхівці, яку звели на місці, де колись був розташований будинок з годинником, який окупанти знесли, це була історична пам'ятка міста.

Вартість однокімнатної квартири тут вартує 8,3 мільйона рублів (понад 4 мільйони гривень). Подібні ціни й в новобудовах в Приморському районі. Наразі це найвища ціна на квартири в місті.

"Авіто" – це сайт для перепродажу. Ці квартири зарезервували, не сплативши за них жодної копійки, наближені люди до фірми "РосКапСтрой", яка займається будівництвом в Маріуполі. І от почали вже виставляти їх на продаж. Офіційна вартість житла в цьому будинку нижча, орієнтовно 6 мільйонів рублів,

– пояснив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя спрогнозував, що в разі, якщо місто у 2025 році залишатиметься окупованим, а будівництво тут продовжиться такими ж темпами, як зараз, то кількість росіян в місті може збільшитись на 50 – 70 тисяч.

Він також наголосив, що до окупації в Маріуполі переважно можна було побачити 1-поверхові або 4-поверхові будинки. Нині окупанти будують в місті "мурашники" на 9 і більше поверхів, що не відповідає архітектурному стилю Маріуполя.