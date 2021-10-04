"Стоимость ошибки будет очень высокой": Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

Правительство объявило очередной конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Это 5 конкурс за все время существования службы, после ее создания в марте 2018 года в рамках медицинской реформы.

Первым главой НСЗУ был Олег Петренко, который ушел с должности в 2019 году. После его отставки в Министерстве здравоохранения несколько раз пытались провести конкурс, однако экс-министр Максим Степанов дважды отклонил все кандидатуры.

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Не сложилось с кандидатами и у действующего министра здравоохранения Виктора Ляшко. Однако он заверил, что никаких подстроек на конкурсе не было.

"Мы первый конкурс провели – не выбрали кандидатуры, поскольку во время конкурса и собеседования один человек снялся. Второй не был полноценен из-за того, что как раз тогда внедряли сертификаты украинского языка", – заявил Ляшко.

НСЗУ 2 года без главы

Олег Петренко написал заявление на увольнение по собственному желанию в ноябре 2019 года. По его словам, причиной стали расхождения во взглядах с командой по дальнейшему внедрению реформы.

С 2019 года Служба здоровья находится без фактического руководителя, хотя на нее выделяют существенные суммы из госбюджета. В 2021 году финансирование составляет 123 миллиарда гривен, а в проекте бюджета на 2022 год заложили более 157 миллиардов гривен.

Специалисты отмечают, что сейчас НСЗУ может быть даже более важной институцией, чем МЗ. Поскольку она занимается всеми государственными гарантиями, касающимися здравоохранения.

Стоимость ошибки при избрании главы такой службы будет очень высокой для страны. Надеюсь, этот 5 раз будет окончательным. Михаил Радуцкий Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации

По словам участницы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольги Стефанишиной, ситуация, когда долго не могут выбрать главу НСЗУ может повлиять на последующие конкурсы. Профессионалы с осторожностью будут подавать документы и выбрать специалиста будет еще сложнее.

Сейчас одни и те же люди из НСЗУ подаются. Ничего нового нет, а конкурс объявляют в пятый раз. Ольга Стефанишина Участница комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации

Сложный отбор кандидатов

Кандидатов на должность главы НСЗУ отбирают очень тщательно. На первых этапах этим занимается Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. После тестов и собеседования с комиссией, нескольких кандидатов приглашают на собеседование с Министром здравоохранения.

Затем за финальную кандидатуру голосует Кабмин. Татьяна Бойко трижды выходила в финал отбора, но победить ей так и не удалось. Несмотря на то, что НСЗУ 2 года – без главы, она уверяет, что структура работает без перебоев.

Мы – те, кого назначили заместителями, также работаем почти с начала работы структуры. У нас мощный состав директоров департаментов, благодаря чему она работает. Татьяна Бойко Заместитель исполняющего обязанности главы НСЗУ

От работы НСЗУ зависит немало важных решений и здоровья украинцев. В частности закупка лекарств, финансирование больниц и выплаты медикам. Поэтому очень важно быстро урегулировать все политические противоречия вокруг этой должности и выбрать главу НСЗУ.