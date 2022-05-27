Стоимость проезда во львовских маршрутках подняли до 15 гривен

Уже со 2 июня стоимость проезда в маршрутках во Львове составит 15 гривен. Цену подняли из-за значительного удорожания топлива.

Решение о повышении стоимости проезда в общественном автотранспорте Львова до 15 гривен приняли на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета. Новые тарифы начнут действовать с четверга, 2 июня.

Стоит отметить, что полноценное обучение во львовских школах планируют возобновить с 1 сентября.

В то же время, цена на проезд в трамваях и троллейбусах остается неизменной – 10 гривен (8,5 гривны при покупке билета онлайн). Также сохраняется бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров.

Перевозчики требовали больше

Решение скорректировать тариф на проезд было принято в связи с ростом цен и дефицитом топлива. В то же время перевозчики обращались к городским властям с просьбой поднять цену до более чем 20 гривен. Они заявили о возможной остановке общественного транспорта в ближайшие дни, если не скорректировать стоимость проезда.

"Автоперевозчики просили поднять цену на проезд до более 20 гривен. В предыдущий тариф заложена стоимость горючего 24 гривны. Сегодня она почти 60 гривен. Поэтому работа автобусов стала убыточной. Не помогло урегулировать ситуацию и сокращение на 20% дублирующих маршрутов", – рассказал директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило.

Читайте также Во Львове переименуют еще 53 улиц, названия которых связаны с Россией

Перед этим выросли цены на перевозки и в пригородных маршрутках во Львовской области. При этом вторично через год. Первое повышение цен было в феврале 2022 года. А в мае 2022 года перевозчики снова были вынуждены поднять цену из-за значительного удорожания топлива и его недоступности.

Смотрите видео о том, сколько вынужденных переселенцев могут жить во Львове.