Несомненно, что сейчас нашим главным антистрессом являются победы ВСУ, юмор на эту тему и объятия с родными. Тем не менее мы можем испытывать сложности в планировании будущего, сталкиваться с чувством собственной неполноценности или испытывать полное отсутствие эмоций.

К теме Солдаты НАТО унитазы не воруют, – психотерапевт о поведении российских оккупантов

В рамках проекта "Интервью 24" в эксклюзивном разговоре с психологом Еленой Коссак мы обсудили эти моменты и пришли к выводу, что эмоции – это нормально, люди должны проживать их, а также хорошо питаться и вовремя ложиться спать, чтобы совершенно не потерять ресурс. А еще, по словам специалиста, "жизнь движется вперед, и каждый день, который мы простояли, приближает нашу победу".

Справка. Елена Коссак – бизнес-тренер, специалист по управлению нематериальными активами, психолог в направлении травмотерапии, психоанализа. Немало полезного контента для выживания во время войны она публикует в телеграм-канале центра "Ля Телепате".

Интервью с психологом Еленой Коссак

О психологии войны и эмоциях

Какова психология войны, на ваш взгляд? Многие украинцы сначала испытывали шок, а позже вернулись базовые эмоции: отчаяние, отрицание и тому подобное. Как уберечься от сильного стресса во время военного положения?

Каждая война другая и не похожа на предыдущие. Наша война длится уже 8-й год, и потому морально в большинстве своем были готовы к ней – предусматривали возможность полномасштабного вторжения. А вещь, которую ты предполагаешь, шокирует меньше полной неожиданности. Впрочем, это не значит, что война не вызывает у нас сильного стресса или не травмирует.

Однако именно нашей готовностью можно объяснить то, что нам удалось настолько быстро сплотиться и масштабировать волонтерство на новый уровень – фактически каждый украинец сейчас в той или иной степени стал волонтером и что-то делает для победы. Кстати, волонтерство и вообще социальная активность сейчас являются одними из ключевых аспектов обработки травмы войны нашей психикой, а следовательно, путем нашего выздоровления.

Человек – существо, привыкшее ко всему. Однако я бы скорее употребила термин "адаптируется". В настоящее время мы, отойдя от первоначального шока и проживая острую реакцию на стресс, адаптируемся к новым реалиям и продолжаем жить дальше.

Уберечься от сильного стресса невозможно, ведь каждый день происходят все новые события, на которые мы реагируем остро, и так будет до конца войны. Вместо этого можно пробовать реагировать на этот стресс, проживая его на уровне тела и таким образом избавляясь от него.

Первый пункт борьбы со стрессом охватывает работу с телом и заботу о теле. Следует пить достаточно воды, питаться по графику, вовремя ложиться спать (насколько это возможно), получать массажи, вести легкую физическую активность, гулять, греть себя в состоянии "оцепенения" после травматического события (ощущение холода, будто не могу согреться, чувство замирания, желание скрутиться калачиком и т.п.) с помощью дополнительной одежды, пледа или горячих водных процедур.

Второй пункт – это работа с памятью – вести "дневник войны", записи, наблюдения за собой и своими реакциями, сосредотачиваясь на проживании каждый день своей жизни максимально качественно. У нас ведь разрушились планы на будущее, и от этого мы себя чувствуем неуверенно, у нас отсутствует контроль части жизни. И его следует обязательно себе предоставить посредством контроля за качеством жизни сегодняшнего дня.

Третий пункт – это построение уже упоминавшихся выше социальных связей в достаточном количестве для того, чтобы мы не испытывали недостатка коммуникации и не имели возможности надолго застрять в своих домах.

Уместно ли сейчас радоваться? Праздновать?

Радоваться и праздновать уместно всегда, ведь это то, что придает нам ресурс и помогает выжить. Другой вопрос в том, как окружающие воспримут нашу радость. Поэтому, наверное, не стоит сильно это афишировать или радоваться слишком громко, чтобы не задеть чужие чувства, которые в этот момент могут изображать грусть, горе, отчаяние… Частные моменты радости обязательно должны быть, как и моменты личной коммуникации и минут, проведенных вместе с самыми близкими, любимыми людьми.



Елена Коссак / Фото из фейсбука психолога

Как контролировать эмоции родителей и детей

Сейчас многие украинцы потеряли работу. Дети не посещают сады. Что делать родителями, чтобы не срываться? Как контролировать эмоции?

Организовывать между собой варианты проведения досуга своих детей. Родителям для того, чтобы выстоять в этой войне, а еще волонтерить, подрабатывать и поддерживать других, тоже нужен ресурс. Поэтому дети, как радость семьи, могут проводить время с дедушками/бабушками в то время, когда родители выделят час-два в день на свои личные отношения.

Как вести себя родителям, дети которых рисуют или играют в войну?

Если ребенок рисует войну и "играет в войну" – это хорошо, ведь он таким образом также справляется с новой для себя информацией и обстоятельствами, обрабатывает их.

Важно, чтобы ребенок не был запуганным, не стоит перекладывать на него свои переживания, следует контролировать потребляемый им контент.

Также ребенку нужно объяснять, что мы сейчас супергерои, которые выживают в необычных обстоятельствах и от этого становятся сильнее.

Об информационной гигиене

Как заботиться о психическом здоровье каждый день?

Соблюдать информационную гигиену. Ведь одним из видов стрессов, наравне с физическим и психологическим, является стресс информационный – банально от перегрузки информации.

Дозированные новости утром и вечером и уход от шок-контента помогут сэкономить силы и пустить их в более продуктивное русло.

Посещать группы психологической поддержки, например, такие, которые я веду вместе с коллегами в проекте Ukraine Needs You. Найти "своего" психолога, который будет в ресурсе и сможет поддержать в трудные минуты.

При поддержке фонда Ukraine Needs You (США), в Украине запустили проект психологической помощи, в рамках которого ежедневно на платформе Zoom с 11 до 17 часов непрерывно проходят полуторачасовые вебинары на разнообразную психологическую тематику. Прослушав вебинар и познакомившись со специалистом, можно записаться на личную консультацию. Сейчас к проекту привлечены около 20 специалистов – психологов, нейропсихологов и психиатров. Участие для украинцев – бесплатное. Узнать расписание занятий, познакомиться со специалистами можно в телеграм-канале здесь.

По теме Лиев Шрайбер во Львове: актер призвал украинцев не бояться обращаться к психологам

Сколько времени следует читать новости, чтобы не впасть в депрессию?

Легче воспринимаются те новости, которые мы не прочли, а услышали от кого-то. Человек пропускает новость через себя, и мы ее воспринимаем проще. Мы своим клиентам предлагаем обмениваться ролями уведомителя/читателя новостей таким образом, чтобы каждый читал первоисточник не чаще двух раз в день. Так информация воспринимается гораздо легче для психики.

Три вещи, которые помогут сберечь психику во время войны?

Физическая активность, сон, социальная коммуникация.

Стоит ли бороться с ненавистью

Поговорим о ненависти. Это сильнейшая эмоция, которую сейчас испытывают украинцы. Стоит ли с ней бороться?

У эмоций нет разделения на "хорошие" и "плохие" – они делятся на те, которые дают нам ресурс и которые его забирают. Если ненависть сейчас дает мне ресурс, я буду чувствовать ее и на этом фоне еще более продуктивно помогать нашим ВСУ. Если же от нее я теряю силы и становлюсь слабее, ее срочно нужно выместить (выплакать, выкричать, выбить), перейдя в более спокойное русло собственных чувств.

С эмоциями нужно не бороться, а жить. Как? Реагируя телом, движениями, мыслями, словами и т.д. Имеем право на любые реакции, они будут считаться нормальными на ненормальные обстоятельства.

Если вас волнует собственная агрессия, раздражительность, гнев – приходите к нам, и мы поможем отреагировать так, чтобы не "срываться" на самых близких, которые, как правило, и попадают под "горячую руку".



Елена Коссак / Фото из фейсбука психолога Елена Коссак / Фото из фейсбука психолога