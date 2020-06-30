Обновленный Национальный совет реформ Украины заработал 30 июня. Председатель его Исполнительного комитета Михаил Саакашвили уже анонсировал немало предложений по реформированию судебной системы, таможни и налоговой.

Однако сможет ли он успешно их продвигать – в эфире 24 канала рассказал политолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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По его словам, у Саакашвили все же есть опыт реформирования на примере Грузии, и это нужно учитывать. Однако не стоит ждать реализации реформ без политической воли в государстве.

"Он (Саакашвили – 24 канал) очень правильно сказал: если Кабмин, Верховная Рада, президент, Офис Президента и Нацсовет реформ не будут работать как единый организм, то можно сколько угодно писать лучшие реформы – без политической воли на их реализацию мы ничего не получим", – пояснил Тизенгаузен.

Предварительно в интервью 24 каналу Саакашвили сообщил, что Нацсовет по реформам является совещательным органом, но не является исполнительной властью.

"То есть, мы можем предлагать, объяснить, что надо делать, но окончательное решение принадлежит Верховной Раде. Это должна быть воля президента", – сказал Саакашвили.

Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ – детали здесь.

Смотрите видео: справится ли Саакашвили с продвижением реформ