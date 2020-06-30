Чи варто від Саакашвілі чекати реальних реформ: думка експерта
Оновлена Національна рада реформ України запрацювала 30 червня. Голова її Виконавчого комітету Міхеїл Саакашвілі вже анонсував чимало пропозицій з реформування судової системи, митниці та податкової.
Однак чи зможе він вдало їх просувати – в ефірі 24 каналу розповів політолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.
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За його словами, у Саакашвілі все ж є досвід реформування на прикладі Грузії, і це потрібно брати до уваги. Проте не варто чекати реалізації реформ без політичної волі в державі.
"Він (Саакашвілі – 24 канал) дуже правильно скзазав: якщо Кабмін, Верховна Рада, президент, Офіс Президента і Нацрада реформ не будуть працювати як єдиний організм, то можна скільки завгодно писати найкращі реформи – без політичної волі на їх реалізацію ми нічого не отримаємо", – пояснив Тизенгаузен.
Попередньо в інтерв'ю 24 каналу Саакашвілі повідомив, що Нацрада з реформ є дорадчим органом, але не є виконавчою владою.
"Тобто, ми можемо пропонувати, пояснити, що треба робити, але кінцеве рішення належить Верховній Раді. Це має бути воля президента", – сказав Саакашвілі.