Стоит ли разблокировать "ВКонтакте", mail.ru и "Одноклассники": опрос

В мае 2020 года заканчивается срок блокирования российских социальных сетей: "ВКонтакте", "Одноклассники", mail.ru. 24 канал предлагает высказать вам свое мнение в опросе.

Президентский указ в 2017 году обязал провайдеров закрыть доступ к сервисам "ВКонтакте", mail.ru, "Яндекса" и "Одноклассников". Эти российские сайты занимали 3, 4, 5 и 9 строчку рейтинга самых популярных ресурсов в Украине.

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Запрет российских соцсетей: что нужно знать

В 2017 году в Украине заблокировали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекс" и Mail.ru. Согласно Указу Президента и ряд медиа. Запрет должен был продержаться три года с момента подписания соответствующего документа, однако в 2019 году Петр Порошенко продлил действие санкций еще на три года.

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что санкции необходимо соблюдать до завершения срока их действия или же до отмены. Так, в СНБО заверили, что ограничения с российских соцсетей на территории Украины не будут снимать.

считает, что санкции необходимо соблюдать до завершения срока их действия или же до отмены. Так, в СНБО заверили, что ограничения с российских соцсетей на территории Украины не будут снимать. Советник Зеленского по digital-направлению Михаил Федоров также отметил, что не рекомендует снимать блокаду с российских соцсетей и не видит в этом целесообразности. "ВКонтакте" он назвал спецоперацией России против Украины.

В то же время пользователи соцсетей сообщают, что все чаще без проблем могут зайти в запрещенные в Украине российские соцсети. Раньше такие случаи происходили редко. И связаны были с тем, что приложения этих сервисов иногда меняли свой IP-адрес, а операторам требуется некоторое время, чтобы обнаружить их.

Как удалось обойти блокировку? С начала июля 2019 года мобильная версия "ВКонтакте" начала обходить блокировки – раньше для того, чтобы зайти на сайт, приходилось пользоваться VPN. Теперь же в "ВКонтакте" можно зайти как через мобильный интернет Vodafone, "Киевстар" и lifecell, так и через кабельные сети. Все дело в VPN-сервисе, который встроили в приложение соцсети. В 2017 году он появился в Android-версии, а теперь и на iOS.

Что об этом говорит президент Зеленский?

Еще до второго тура президентских выборов тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский сказал, что платформ Facebook, Twitter и YouTube недостаточно. По его словам, перед запретом российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" нужно было предоставить людям другие площадки для общения. По его словам, люди уже и так начали обходить запрет.