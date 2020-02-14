Стоит ли разблокировать "ВКонтакте", mail.ru и "Одноклассники": опрос
В мае 2020 года заканчивается срок блокирования российских социальных сетей: "ВКонтакте", "Одноклассники", mail.ru. 24 канал предлагает высказать вам свое мнение в опросе.
Президентский указ в 2017 году обязал провайдеров закрыть доступ к сервисам "ВКонтакте", mail.ru, "Яндекса" и "Одноклассников". Эти российские сайты занимали 3, 4, 5 и 9 строчку рейтинга самых популярных ресурсов в Украине.
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Запрет российских соцсетей: что нужно знать
В 2017 году в Украине заблокировали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекс" и Mail.ru. Согласно Указу Президента и ряд медиа. Запрет должен был продержаться три года с момента подписания соответствующего документа, однако в 2019 году Петр Порошенко продлил действие санкций еще на три года.
- Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что санкции необходимо соблюдать до завершения срока их действия или же до отмены. Так, в СНБО заверили, что ограничения с российских соцсетей на территории Украины не будут снимать.
- Советник Зеленского по digital-направлению Михаил Федоров также отметил, что не рекомендует снимать блокаду с российских соцсетей и не видит в этом целесообразности. "ВКонтакте" он назвал спецоперацией России против Украины.
В то же время пользователи соцсетей сообщают, что все чаще без проблем могут зайти в запрещенные в Украине российские соцсети. Раньше такие случаи происходили редко. И связаны были с тем, что приложения этих сервисов иногда меняли свой IP-адрес, а операторам требуется некоторое время, чтобы обнаружить их.
Как удалось обойти блокировку? С начала июля 2019 года мобильная версия "ВКонтакте" начала обходить блокировки – раньше для того, чтобы зайти на сайт, приходилось пользоваться VPN. Теперь же в "ВКонтакте" можно зайти как через мобильный интернет Vodafone, "Киевстар" и lifecell, так и через кабельные сети. Все дело в VPN-сервисе, который встроили в приложение соцсети. В 2017 году он появился в Android-версии, а теперь и на iOS.
Что об этом говорит президент Зеленский?
Еще до второго тура президентских выборов тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский сказал, что платформ Facebook, Twitter и YouTube недостаточно. По его словам, перед запретом российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" нужно было предоставить людям другие площадки для общения. По его словам, люди уже и так начали обходить запрет.