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      Стоит ли разблокировать "ВКонтакте", mail.ru и "Одноклассники": опрос

      66 Читати новину українською
      Разблокировать российские сайты или нет / quora.com

      В мае 2020 года заканчивается срок блокирования российских социальных сетей: "ВКонтакте", "Одноклассники", mail.ru. 24 канал предлагает высказать вам свое мнение в опросе.

      Президентский указ в 2017 году обязал провайдеров закрыть доступ к сервисам "ВКонтакте", mail.ru, "Яндекса" и "Одноклассников". Эти российские сайты занимали 3, 4, 5 и 9 строчку рейтинга самых популярных ресурсов в Украине.

      Читайте также: Что будет с запретом на российские соцсети и медиа в Украине

       

      Запрет российских соцсетей: что нужно знать

      В 2017 году в Украине заблокировали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекс" и Mail.ru. Согласно Указу Президента и ряд медиа. Запрет должен был продержаться три года с момента подписания соответствующего документа, однако в 2019 году Петр Порошенко продлил действие санкций еще на три года.

      • Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что санкции необходимо соблюдать до завершения срока их действия или же до отмены. Так, в СНБО заверили, что ограничения с российских соцсетей на территории Украины не будут снимать.
      • Советник Зеленского по digital-направлению Михаил Федоров также отметил, что не рекомендует снимать блокаду с российских соцсетей и не видит в этом целесообразности. "ВКонтакте" он назвал спецоперацией России против Украины.

      В то же время пользователи соцсетей сообщают, что все чаще без проблем могут зайти в запрещенные в Украине российские соцсети. Раньше такие случаи происходили редко. И связаны были с тем, что приложения этих сервисов иногда меняли свой IP-адрес, а операторам требуется некоторое время, чтобы обнаружить их.

      Как удалось обойти блокировку? С начала июля 2019 года мобильная версия "ВКонтакте" начала обходить блокировки – раньше для того, чтобы зайти на сайт, приходилось пользоваться VPN. Теперь же в "ВКонтакте" можно зайти как через мобильный интернет Vodafone, "Киевстар" и lifecell, так и через кабельные сети. Все дело в VPN-сервисе, который встроили в приложение соцсети. В 2017 году он появился в Android-версии, а теперь и на iOS.

      Что об этом говорит президент Зеленский?

      Еще до второго тура президентских выборов тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский сказал, что платформ Facebook, Twitter и YouTube недостаточно. По его словам, перед запретом российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" нужно было предоставить людям другие площадки для общения. По его словам, люди уже и так начали обходить запрет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: ВКонтакте Опрос 24 Запрет ВКонтакте
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