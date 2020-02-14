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      Чи варто розблоковувати "ВКонтакте", mail.ru та "Однокласники": опитування

      5 Читать новость на русском
      Розблоковувати російські сайти чи ні / quora.com

      У травні 2020 року закінчується термін блокування російських соціальних мереж: "ВКонтакте", "Однокласники", mail.ru. 24 канал пропонує висловити вам свою думку в опитуванні.

      Президентський указ у 2017 році зобов'язав провайдерів закрити доступ до сервісів "ВКонтакте", mail.ru, "Яндексу" і "Однокласників". Ці російські сайти займали 3, 4, 5 і 9 сходинку рейтингу найпопулярніших ресурсів в Україні. 

      Читайте також: Що буде із забороною на російські соцмережі та медіа в Україні

       

      Заборона російських соцмереж: що треба знати

      У 2017 році в Україні заблокували російські соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також сервіси "Яндекс" та Mail.ru. Згідно з Указом Президента та низку медіа. Заборона повинна була протриматися три роки з моменту підписання відповідного документу, однак в 2019 році Петро Порошенко продовжив дію санкцій ще на три роки.

      • Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк вважає, що санкцій необхідно дотримуватися до завершення терміну їхньої дії або ж до скасування. Так, в РНБО запевнили, що обмежень із російських соцмереж на території України не зніматимуть.
      • Радник Зеленського з digital-напряму Михайло Федоров також зазначив, що не рекомендує знімати блокаду з російських соцмереж та не бачить у цьому доцільності. "ВКонтакте" він назвав спецоперацією Росії проти України.

      Водночас користувачі соцмереж повідомляють, що все частіше без проблем можуть зайти в заборонені в Україні російські соцмережі. Раніше такі випадки відбувалися рідко. І пов'язані були з тим, що додатки цих сервісів іноді міняли свою IP-адресу, а операторам потрібен деякий час, щоб виявити їх.

      Як вдалося обійти блокування? З початку липня 2019 року мобільна версія "ВКонтакте" почала обходити блокування – раніше для того, щоб зайти на сайт, доводилося користуватися VPN. Тепер же у "ВКонтакте" можна зайти як через мобільний інтернет Vodafone, "Київстар" та lifecell, так і через кабельні мережі. Вся справа в VPN-сервісі, який вбудували в додаток соцмережі. У 2017 році він з'явився в Android-версії, а тепер і на iOS.

      Що про це каже президент Зеленський?

      Ще до другого туру президентських виборів тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський сказав, що платформ Facebook, Twitter і YouTube недостатньо. За його словами, перед забороною російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники" потрібно було надати людям інші майданчики для спілкування. За його словами, люди вже і так почали обходити заборону. 

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      13 лютого
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: ВКонтакте Опитування 24 Заборона ВКонтакте
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