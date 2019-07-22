В РНБО розповіли, що робитимусь із російськими соцмережами

Рада національної безпеки та оборони України не зніматиме обмежень із російських соціальних мереж на території України. Навпаки – наполягає на санкціях.

Держоргани отримали доручення забезпечити дотримання обмежень щодо російських соцмереж, про це повідомляє прес-центр РНБО.

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Так, РНБО може скасувати чи внести зміни до санкцій проти російських соцмереж лише на підставі відповідної пропозиції Верховної Ради, Кабінету міністрів, Служби безпеки України чи Національного банку.

Реагуючи на ситуацію, що склалася в інформаційному полі, Секретар РНБО України Олександр Данилюк у порядку контролю за виконанням рішень РНБО звернув увагу зазначених державних органів на необхідність забезпечення неухильного додержання санкцій та моніторингу їх ефективності до завершення терміну їх дії або скасування в установленому законом порядку,

– мовиться у повідомленні.

Заначимо, напередодні у деяких ЗМІ з’явилось повідомлення, що окремі українські інтернет-провайдери зняли обмеження з російських соціальних мереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Робота сервісів Mail.ru, "ВКонтакте" і "Однокласники", а також "Яндекс" заблокована в Україні з 16 травня 2017 року. Водночас на початку 2019 року російська соціальна мережа "Вконтакте" утримувалася у ТОП-25 найбільш відвідуваних сайтів.

Що про це каже Володимир Зеленський?

Ще до другого туру президентських виборів тоді ще кандидат Володимир Зеленський сказав що платформ Facebook, Twitter і YouTube недостатньо. За його словами, перед забороною російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники" потрібно було надати людям інші майданчики для спілкування.