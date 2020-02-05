Стоит ли запретить музыку и сериалы в пассажирском транспорте: опрос

Нардепы хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте. В Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Законопроект предусматривает запрет на любые сериалы и музыку в пассажирском транспорте. Сейчас проект передан на рассмотрение парламента. Его текст пока не обнародован.

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Если законопроект будет принят, то людям не нужно будет доказывать водителям свое право не слушать "шансон" или сериал. Трансляцию музыки или фильмов на пассажирских рейсах планируют разрешить только через наушники.

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