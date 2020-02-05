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      Стоит ли запретить музыку и сериалы в пассажирском транспорте: опрос

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      В Украине планируют ввести "тишину" в общественном транспорте / tsn.ua

      Нардепы хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте. В Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

      Законопроект предусматривает запрет на любые сериалы и музыку в пассажирском транспорте. Сейчас проект передан на рассмотрение парламента. Его текст пока не обнародован.

      Читайте также: Депутаты хотят запретить музыку и сериалы в маршрутках

      Если законопроект будет принят, то людям не нужно будет доказывать водителям свое право не слушать "шансон" или сериал. Трансляцию музыки или фильмов на пассажирских рейсах планируют разрешить только через наушники.

       

      Что известно о языковом скандале в автобусе Луцк –  Киев

      • ​В рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев, возник скандал из-за фильма на русском языке. Госпитальер и возлюбленная Николая Сорочука, который погиб от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе, а также ее подруга-волонтер попросили водителя выключить российский фильм. Девушки как раз возвращались с похорон.
      • Водитель отказался это сделать. Когда его начали снимать, он выбил телефон. Впоследствии согласился выключить сериал, если согласится большинство в автобусе.
      • Девушки спросили у пассажиров, принципиально ли им сейчас смотреть русскоязычный продукт. Тогда на них "начала бросаться какая-то женщина, которая говорила, что ей безразлично на каком языке и что мы убийцы, потому что ездим на войну, на которую она нас не посылала".
      • В компании-перевозчике ответили, что шокированы таким поступком водителей. После чего их уволили.
      • Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь официально написал заявление в полицию на волонтера Анастасию Конфедерат, которая попросила выключить сериал.
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      Теги: Новости политики Верховная Рада Законодательство Новости Украины языковый вопрос Опрос 24
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