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      Чи варто заборонити музику та серіали в пасажирському транспорті: опитування

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      В Україні планують ввести "тишу" в громадському транспорті / tsn.ua

      Нардепи хочуть заборонити "акустичне насильство" в громадському транспорті. У Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт.

      Законопроєкт передбачає заборону на будь-які серіали та музику в пасажирському транспорті. Наразі проєкт передано на розгляд парламенту. Його текст поки не оприлюднено.

      Читайте також: Депутати хочуть заборонити музику і серіали у маршрутках

      Якщо законопроєкт буде ухвалено, то людям не потрібно буде доводити водіям своє право не слухати "шансон" чи серіал. Трансляцію музики чи фільмів на пасажирських рейсах планують дозволити лише через навушники.

       

      Що відомо про мовний скандал в автобусі Луцьк – Київ

      • В рейсовому автобусі, що їхав з Луцька до Києва, виник скандал через фільм російською мовою. Госпітальєрка і кохана Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера проросійських бойовиків на Донбасі, а також її подруга-волонтерка попросили водія вимкнути російський фільм. Дівчата якраз поверталися з похорону.
      • Водій відмовився це зробити. Коли його почали знімати, він вибив телефон. Згодом погодився вимкнути серіал, якщо погодиться більшість в автобусі.
      • Дівчата запитали у пасажирів, чи їм принципово зараз дивитися російськомовний продукт. Тоді на них "почала кидатися якась жінка, яка казала, що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, бо їздимо на війну, на яку вона нас не посилала".
      • У компанії-перевізнику відповіли, що шоковані таким вчинком водіїв. Після чого їх звільнили.
      • Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар офіційно написав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат, яка попросила вимкнути серіал.
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