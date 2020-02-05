Чи варто заборонити музику та серіали в пасажирському транспорті: опитування

Нардепи хочуть заборонити "акустичне насильство" в громадському транспорті. У Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт.

Законопроєкт передбачає заборону на будь-які серіали та музику в пасажирському транспорті. Наразі проєкт передано на розгляд парламенту. Його текст поки не оприлюднено.

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Якщо законопроєкт буде ухвалено, то людям не потрібно буде доводити водіям своє право не слухати "шансон" чи серіал. Трансляцію музики чи фільмів на пасажирських рейсах планують дозволити лише через навушники.

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