Столица – форпост свободы в Европе и мы ее не отдадим, – Кличко проехался блокпостами Киевщины

Мэр Киева Виталий Кличко проехался по нескольким блокпостам, которые установлены на въезде в город. Он сказал, что столица Украины сейчас форпост свободы всей Европы. Поэтому город готовится к осаде.

Мэр отметил, что за Киев будут бороться до последнего. Поэтому город выстоит, каким бы ни было нашествие кремлевской орды.

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Какую подготовку в городе ведут

Сейчас жестокие бои продолжаются в населенных пунктах возле Киева. Поэтому город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы. Прежде всего сейчас работают, чтобы было жизнеобеспечение жителей в сложных условиях военного положения.

Наши военные, тероборона – в боевой готовности и в решительном настроении дать отпор врагу. Сказали, что будут защищать Киев любой ценой. Столица Украины сегодня – и форпост свободы всей Европы,

– подытожил поездку Кличко.

Он в очередной раз подчеркнул, что Киев никто не отдаст врагу. Поэтому нужно только сохранять выдержку, потому что вместе народ Украины выстоит.

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